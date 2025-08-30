5 dolog, amit tudnod kell az iskolaőrökről, mielőtt elindul a tanév

Az iskola kapuin belépve minden szülő azt szeretné, ha gyermeke biztonságban lenne. Hiszen mi nem tudunk ott lenni minden nap mellettük az iskolapadban, mégis szeretnénk, ha semmilyen bántódás nem érté csemeténket. Ebben segít az iskolaőri rendszer, ami 2020 óta van jelen a hazai iskolákban. Most letisztázzuk mit tehet meg és mit nem. Mik pontosan az iskolaőr jogai és feladatai, miben segíti a diákok mindennapjait?

Az iskolaőrök azért vannak, hogy védjék a gyerekeket, nem azért, hogy félelmet keltsenek.

Fotó: Huszar Mark

Mi az iskolaőr feladata?

Bár az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség, feladataik nem azonosak a rendőrökével. Jogköreik azonban mégis kiterjedtebbek, mint egy átlagos biztonsági őrnek, így könnyebben közbe tudnak avatkozni, ha agresszív megnyilvánulás történik a tanítási idő alatt. Most összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az iskolaőrökről, hogy a szülők és a gyermekek is tudják, miben segítik az egyenruhások a mindennapokat.

1. Fenntartja a rendet

Az iskolaőr jelen van a tanítási időben és az iskolai rendezvényeken, hogy megelőzze a rendbontást, verekedést vagy más agresszív megnyilvánulást. Alapvető feladatuk a gyerekek és az iskolai személyzet segítése a szabályok betartatásával.

Az iskolaőröknek jogában áll szóban figyelmeztetni a diákokat, és utasítani őket a szabályok betartására. Megtilthatnak, illetve megakadályozhatnak veszélyes helyzeteket, a biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyt igazoltathatja is.

2. Számoljunk be mindenről

Folyamatosan egyeztetniük kell a pedagógusokkal, hogy gyorsan be tudjanak avatkozni konfliktushelyzetekben. Munkájuk során elengedhetetlen, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve tisztában legyenek adott helyzetekkel.

3. Kivételes esetekben

Korlátozott mértékben, a rendőrökhöz hasonlóan alkalmazhatnak testi kényszert, ha az szükséges a személyek vagy az intézmény biztonsága érdekében. Ha olyan komoly az ügy, rendőrt hívhatnak, az elkövetőt addig visszatarthatják, a bizonyítéknak számító tárgyat elveheti és magánál tarthatja. Az iskolaőr rendelkezésére áll könnygázspray és bilincs, amelyeket csak súlyos fenyegetés esetén vethet be. A szabályozás értelmében, támadás megakadályozására vagy az ellenszegülés megtörésére vegyi eszközt és rendőrbotot is használhat.