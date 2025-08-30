Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
5 dolog, amit tudnod kell az iskolaőrökről, mielőtt elindul a tanév

oktatás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 07:15
iskolaőrvédelemiskola
Az iskolaőri rendszer 2020-ban indult el Magyarországon azzal a céllal, hogy növelje az iskolák biztonságát, és megelőzze a pedagógusokat, diákokat érő erőszakos cselekményeket. Bár az iskolaőrök feladatai nem azonosak a rendőrökével, jogköreik mégis kiterjedtebbek, mint egy átlagos biztonsági őré.

Az iskola kapuin belépve minden szülő azt szeretné, ha gyermeke biztonságban lenne. Hiszen mi nem tudunk ott lenni minden nap mellettük az iskolapadban, mégis szeretnénk, ha semmilyen bántódás nem érté csemeténket. Ebben segít az iskolaőri rendszer, ami 2020 óta van jelen a hazai iskolákban. Most letisztázzuk mit tehet meg és mit nem. Mik pontosan az iskolaőr jogai és feladatai, miben segíti a diákok mindennapjait?

iskolaőr feladatai a tanteremben
Az iskolaőrök azért vannak, hogy védjék a gyerekeket, nem azért, hogy félelmet keltsenek.
Fotó: Huszar Mark

Mi az iskolaőr feladata?

Bár az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség, feladataik nem azonosak a rendőrökével. Jogköreik azonban mégis kiterjedtebbek, mint egy átlagos biztonsági őrnek, így könnyebben közbe tudnak avatkozni, ha agresszív megnyilvánulás történik a tanítási idő alatt. Most összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az iskolaőrökről, hogy a szülők és a gyermekek is tudják, miben segítik az egyenruhások a mindennapokat.

1. Fenntartja a rendet

Az iskolaőr jelen van a tanítási időben és az iskolai rendezvényeken, hogy megelőzze a rendbontást, verekedést vagy más agresszív megnyilvánulást. Alapvető feladatuk a gyerekek és az iskolai személyzet segítése a szabályok betartatásával. 

Az iskolaőröknek jogában áll szóban figyelmeztetni a diákokat, és utasítani őket a szabályok betartására. Megtilthatnak, illetve megakadályozhatnak veszélyes helyzeteket, a biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyt igazoltathatja is.

2. Számoljunk be mindenről

Folyamatosan egyeztetniük kell a pedagógusokkal, hogy gyorsan be tudjanak avatkozni konfliktushelyzetekben. Munkájuk során elengedhetetlen, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve tisztában legyenek adott helyzetekkel.

3. Kivételes esetekben

Korlátozott mértékben, a rendőrökhöz hasonlóan alkalmazhatnak testi kényszert, ha az szükséges a személyek vagy az intézmény biztonsága érdekében. Ha olyan komoly az ügy, rendőrt hívhatnak, az elkövetőt addig visszatarthatják, a bizonyítéknak számító tárgyat elveheti és magánál tarthatja. Az iskolaőr rendelkezésére áll könnygázspray és bilincs, amelyeket csak súlyos fenyegetés esetén vethet be. A szabályozás értelmében, támadás megakadályozására vagy az ellenszegülés megtörésére vegyi eszközt és rendőrbotot is használhat.

4. Rendőrség értesítése

Az iskolaőrök a rendőrség személyi állományába tartoznak, vagyis a munkáltatójuk a rendőrség. Épp ezért kötelességük haladéktalanul értesíteni a rendőrséget, ha bűncselekmény történik vagy felmerül annak gyanúja. 

De fontos, hogy az iskolaőr intézkedési jogosultsága csak az oktatási intézmény területére terjed ki és csak tanítási időben. Sőt, mielőtt intézkedni kezd, köteles megmondani a nevét, az azonosító számát és el kell mondania, hogy mit kíván tenni és miért. 

az iskolaőrök megvédik a gyerekeket
Fontos, hogy beszéljünk a gyerekekkel az iskolaőrökről mielőtt elkezdik a tanévet.
Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

5. Nem tehetnek meg mindent

Az iskolaőrök jelenléte megnyugtató lehet, de fontos tudni, hogy jogköreik határok közé vannak szorítva. Szülőként érdemes tisztában lenni ezekkel, hogy a gyermekek biztonságban és jogvédetten legyenek az iskolában. 

  • Az iskolaőr sem verbális, sem nonverbális formában nem használhat sértő, megalázó kommunikációt a diákokkal, a pedagógusokkal és a szülőkkel szemben. 
  • Nem illethet csúnya szavakkal egy gyereket, csak azért mert az esetleg rosszul viselkedik.
  •  A szabályozás kimondja, hogy az iskolaőr nem vizsgálhatja át a diákok holmiját a rendőrségi eljárás szabályain kívül. Ezen felül nem küldhet ki óráról diákot önkényesen, csak a tanár kérésére vagy szabálysértés esetén. 
  • A iskolaőr jogköre kizárólag az intézmény és közvetlen környezete területére vonatkozik. Bűncselekmény gyanúja esetén sem hallgathat ki egy diákot, az rendőrségi hatáskör. 
  • Arra sem kötelezheti a diákokat, hogy azok adják át vagy mutassák meg személyes adataikat, ez ugyanis szigorú adatvédelmi szabályok alá esik. 

Beszéljünk róla őszintén

Sokat segíthet, ha a szülők elbeszélgetnek a gyerekekkel arról, hogy mik a jogaik és kötelességeik az iskolaőrrel szemben. Fontos, hogy a gyerek tudja: ha úgy érzi, vele szemben aránytalan vagy jogtalan intézkedést alkalmaztak, azonnal forduljon a szülőhöz vagy az iskola vezetéséhez. Az iskolaőr feladata ugyanis a védelem, nem pedig a félelemkeltés. Ha szülőként úgy érezzük, hogy az iskolaőr munkájával, viselkedésével probléma van, forduljunk ahhoz a rendőrséghez, ahova az az adott őr tartozik. Ott hivatalosan is tehetünk panaszt, amelyet majd kivizsgálnak. Egy ilyen eljárásba jogi képviselő is bevonható. 

 

