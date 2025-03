Állítsd át a telefont, mielőtt üzenetet küldesz, különben...

Aligha kell részletezni, hogy online biztonságunk mennyire fontos. A világhálón, okos eszközökkel tartjuk a kapcsolatot szeretteinkkel, annak segítségével dolgozunk, céges megbeszéléseket tartunk, a neten intézzük pénzügyeinket, fizetjük be számláinkat, vásárolunk. Mobilunk már rég több egyszerű telefonnál: egyszerre személyi számítógép és pénztárca is. És noha az esetek többségében épp arra kell figyelnünk, hogy a hackerek, csalók milyen trükköket eszelnek ki, hogy vírusokat juttassanak el a készülékeinkre vagy épp adatokat csaljanak ki tőlünk, sajnos van, amikor épp mi hibázunk hatalmasat, és a biztonságunk csakis azon múlik, mi mennyire vagyunk körültekintőek. Így van ez az üzeneteink kapcsán is.

Vigyázz az üzenetekkel! Fotó: Unsplash

A legfelsőbb helyről adták ki a figyelmeztetést: vigyázz, hogy kezeled az üzeneteket!

A közelmúltban épp az NSA, azaz az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége adott ki figyelmeztetést azzal kapcsolatban, hogy mielőtt üzenetet küldenénk, fontos beállításokat kell eszközölnünk a telefonunkon. Egész konkrétan a Signal, illetve a (nálunk jóval ismertebb) WhatsApp kapcsán jelezték: egyetlen rossz mozdulat, egyetlen rossz döntés, és a privát üzeneteink illetéktelenek kezei közé kerülhetnek. De miről is van szó?