Mutatjuk mit kell tenned, ha igazán menő kertet akarsz

Kedvenc növényeinket is befolyásolja az éghajlatváltozás, sőt, még azt is, hogy a kertben milyen anyagokat kell használnunk, ezáltal pedig a kertünk megjelenése is változhat. Így pedig az is egyre nyilvánvalóbb, hogy milyen nagy szükségünk is van egy fajokban gazdag természeti környezetre.

Közvetlen életterünket csak és kizárólag saját magunk alakíthatjuk Fotó: Pixabay

Tehát elmondhatjuk, hogy a kertünk megtervezésekor és művelésekor is nagyon fontos a fenntarthatóság, éppen ezért közvetlen életterünket csak és kizárólag saját magunk alakíthatjuk.

Ehhez pedig a Lakáskultúra magazin 2023-as kerttrend összeállítása hozott néhány tanácsot, lássuk is, mik ezek!

Fontos: a kertünk ne csak dísz legyen!

A magazin szerint gondos talaj-előkészítéssel, észszerű vízfelhasználással, jó növényválasztással és a vegyszerek mellőzésével egészséges és ízletes élelmet termelhetünk magunknak. Illetve az sem egy elhanyagolható szempont, hogy ha egy illatos, virágokkal és pillangókkal teli kertet varázsolunk magunknak, akkor ott jól esik megpihenni, vendégeket fogadni, valamint még a home office is sokkal élvezhetőbb. Arra is emlékeztetnek, hogy a manapság elérhető okostechnológiák mellett nyugodtan hagyatkozzunk az elődök tapasztalatára, és ne szégyeljük kikérni idősebb hozzáértők tanácsait.

Vibráló színek

A Pantone Intézet által 2023-ra az év színének nyilvánított erőteljes és kreativitásra ösztönző Viva Magenta hódít a lakberendezésben és a divatban, találkozhatunk vele a természetben is, és a kertünkben, teraszunkon, balkonunkon szintén feltűnhet – írja a lakáskultúra.hu.

Az pedig egy igazán jó hír, hiszen a különleges szín visszaköszönhet kaspón, virágládán, futtatórácson, kerti bútoron és még kültéri textilen is. Továbbá számos közeli árnyalatát magunk köré becsempészhetjük a szezononként cserélhető egynyári virágokkal és cserepes növényekkel. Egy dézsakert a slágerszín változatainak felvonultatásán túl lehetőséget kínál más kombinációk kipróbálására is: pl. a trendi magenta vibrálását nyugalmat sugárzó lágy pasztellekkel csillapíthatjuk, vagy kipróbálhatjuk a reneszánszát élő terrakottát – írják. Az pedig már csak hab a tortán, hogy ez a barna pigmentektől kevésbé harsány, mint a narancssárga, ráadásul a terrakottaedények éppúgy illenek mediterrán ihletésű, mint hagyományos vidéki stílusú kertekbe.

Ha érdekelnek még a további ötletek is, akkor olvasd el a Lakáskultúra februári számát!