Ezekkel az apró trükkökkel egész nyáron virágozni fog a hortenzia a kertész szerint

A fehértől a rózsaszínen és lilán át egészen a kék árnyalatokig kényezteti érzékeinket a hortenzia, a szirmok színét ráadásul a talaj pH-értékével is befolyásolhatjuk. Sokan azért szeretik, mert csekély odafigyelés mellett, viszonylag könnyen gondozható. Ahhoz azonban, hogy minél több ideig élvezhessük kivételes látványát, érdemes bevetni pár apró, ám annál lényegesebb praktikát.

Nyáron a hortenzia fokozottan igényli az öntözést Fotó: New Africa / Shutterstock

Apróságon múlik a hortenzia virágzása

A kertészek egyik egyszerű, de hatékony trükkje a hortenzia folyamatos virágoztatásához az elnyílt virágfejek rendszeres visszavágása. A hervadt virágok gyakori lemetszése szinte biztosíték arra, hogy a növény megfelelően fejlődjön, és meghosszabbodjon a virágzási időszak. Ezért ha azt látjuk, hogy hervadnak a színes fejek, vegyük kézbe a metszőollót, és az első erős rügy fölött vágjuk le azt. A növényt ezzel nem a virágok megmentésére, hanem az új hajtás kifejlődésére ösztönözzük.

A nyári locsolás aranyat érhet

Nem szabad megfeledkezni a megfelelő öntözésről sem, főleg, hogy nyáron a hortenziának sok vízre van szüksége. A folyamatot a legjobb a kora reggeli, vagy késő esti órákra időzíteni, ilyenkor kevésbé fülledt és párás a levegő, és nem kell attól félni, hogy az erős napsütés hamar elpárologtatja a vizet. A hortenzia kedveli a nedves talajt, de arra mindig ügyeljünk, hogy ne adjunk túl sok vizet neki, és ne is álljon a vízben. Locsolni a töveknél ajánlott: jó vízelvezetésű talajnál heti kétszer, ellenkező esetben akár naponta kézbe vehetjük az öntözőkannát, hogy kisebb mennyiségű vizet adjunk a hortenziánknak.

Ezekre is érdemes odafigyelni

Célszerű félárnyékos vagy teljesen árnyékos helyen tartani a hortenziát, mivel a túl sok nap meggyorsítja a virágok hervadását, sőt kevesebb virágot is hozhat a nővény, ha folyamatosan nagy forróság, illetve közvetlen napfény éri. Ha nem most ültetjük, a fix helye pedig napon van, árnyékoljuk más növényekkel vagy árnyékoló hálóval. Lényeges a tápoldatozás is, mivel ebben a periódusban nő a legtöbbet a hortenzia. Erre a műtrágya a legideálisabb. A legmelegebb hónapokban különösen figyeljünk arra, hogy ne vágjuk vissza túlságosan a nyári virágos növényt, mert ezzel már a következő évi virágzást is negatívan befolyásolhatjuk.