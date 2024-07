Valami könnyűre, de istenire vágysz a rekkenő nyári hőségben? Málnás smoothie, a szezon slágere!

Málna, a nyár egyik slágere mindamellett, hogy sok piros gyümölcshöz hasonlóan rengeteg C-vitamint és antioxidánst tartalmaz, így erősíti az immunrendszert és megelőzi a rákos megbetegedéseket. Kitűnő vértisztító, vérszegénység ellen is hatásos és csillapítja a lázat. A-vitamin tartalma révén segít a látásjavításban, nyáron pedig az egyik legkedveltebb gyümölcs. Csodás íze miatt sokminden készíthető belőle, leves, saláta, desszert is. De ebben a rekkenő nyári melegben néha mivel már az embernek enni sincs kedve, a legjobb: italként. Épp ezért hozunk nektek most egy roppant egyszerű ám de annál finomabb málna smoothie receptet, amihez csupán 5 hozzávaló kell, elkészítése pedig nagyjából 2 percet vesz igénybe.

Málna, a nyár egyik slágere. Fotó: pexels

Hozzávalók:

30dkg málna, 2dl joghurt, 1.5dl tejszín, 6dl tej, 5tk méz

Elkészítés:

1. A málnából néhány szemet félreteszünk. A többit a joghurttal, a tejszínnel, a tejjel és a mézzel összeturmixoljuk, majd lehűtjük.

2. Kb. egy óra múlva poharakba töltjük, és a félretett málnával díszítjük.

- írja a Mindmegette.