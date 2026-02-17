A Vöröskereszt születése: egy csatatér, amely megváltoztatta a világot

1859. június 24-én az észak-itáliai Solferino mellett az osztrák és a francia–szárd seregek csaptak össze egymással. A csata egyetlen nap alatt mintegy 40 ezer halottat és sebesültet hagyott maga után. A harctér látványa apokaliptikus volt: a földön fekvő katonák többsége napokig ellátatlan maradt, víz, kötszer és orvosi segítség nélkül. Ez a tragédia vezetett a jelen legnagyobb humanitárius szervezetének, a Vöröskeresztnek a létrejöttéhez.

Henry Dunant sebesült katonákat ápol a solferinoi csatatéren.

Fotó: Wikipédia/Museo nazionale del Risorgimento

A Vöröskereszt egyetlen csatatér borzalmaiból született meg, amikor Henry Dunant civileket szervezett a sebesültek megmentésére Solferinónál.

Az általa javasolt elvek vezettek a genfi egyezményekhez és a modern humanitárius jog alapjaihoz.

Ma a Vöröskereszt a világ legnagyobb segélyszervezete, mintegy 16 millió önkéntessel és globális jelenléttel.

Hogy született meg a Vöröskereszt eszméje – Henry Dunant és Solferino öröksége

Jean-Henri Dunant, egy genfi üzletember, véletlenül tartózkodott a térségben. Eredetileg üzleti ügyben érkezett, ám amikor szembesült a sebesültek tömegeivel, félretette eredeti célját. Dunant civileket szervezett, főként helyi asszonyokat, hogy segítsenek az elsősegélynyújtásban, függetlenül attól, hogy a sérültek melyik hadsereghez tartoztak. A segítők egy egyszerű elvet követtek: „Tutti fratelli” – mindannyian testvérek.

A tapasztalat mély nyomot hagyott benne. Hazatérve megírta az Emlékezés Solferinóra című könyvet, amelyben részletesen leírta a csatatéren látott szenvedést és a segítség hiányát. A könyv nem pusztán visszaemlékezés volt, hanem javaslatokat is tartalmazott. Dunant azt indítványozta, hogy békeidőben hozzanak létre önkéntes segélyszervezeteket, amelyek háború esetén a sebesültek ellátását végzik, valamint nemzetközi egyezmény biztosítsa az egészségügyi személyzet és a sérültek védelmét.

Henry Dunant, a Vörökereszt atyja és az első Nobel-békedíjas idős korában.

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Gondolatai gyorsan visszhangra találtak. 1863-ban Genfben megalakult az a bizottság, amely később a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságává vált. Egy évvel később 12 állam írta alá az első genfi egyezményt, amely hivatalosan is rögzítette a sebesültek és az egészségügyi személyzet védelmét. Ez a dokumentum teremtette meg a modern humanitárius jog alapjait.