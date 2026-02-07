Csillagevő fekete lyukat találtak a tudósok, a Star Wars Halálcsillagához hasonlít

A kutatók egy csillagevő fekete lyukra bukkantak, amely elmondásuk szerint az egyik leghatalmasabb jelenség, amit valaha megfigyeltek.

Három éve elnyelt csillagot dobott vissza a fekete lyuk (fotó: Pexels)

Mit tudni a fekete lyukról?

A tudósok a fekete lyukat a Star Wars híres Halálcsillagához hasonlították, ám szerintük a filmes fikció nyomába se érhet a valódi kozmikus eseménynek.

Az objektum AT2018hyz néven ismert - becenevén Jetty McJetface -, és körülbelül 665 millió fényévre található a Földtől. Egy szupermasszív fekete lyukhoz köthető, amely kozmikus „emésztési problémákkal” küzd: folyamatosan visszabocsátja azoknak a csillagoknak a maradványait, amelyeket mintegy négy évvel ezelőtt nyelt el.

Az Oregoni Egyetem csillagászai szerint ez az egyik legnagyobb felfedezésük:

A fekete lyukból kitörő jet már most is az univerzumban valaha észlelt legfényesebb és legenergikusabb jelenségek egyikének számít

- mondta Laurel Hamers.

A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy további adatokat gyűjtsenek a jelenségről, és előre jelezzék annak jövőbeli alakulását. Eddigi méréseik szerint a „kiböfögött” rádióhullámok intenzitása exponenciálisan növekedni fog.

Miért különleges Jetty McJetface?

Nem ritka, hogy a csillagászok azt figyelik meg, hogy a csillagok szétszakadnak, miután túl közel kerülnek egy fekete lyukhoz. A gravitációs mező darabokra tépi őket még azelőtt, hogy áthaladnának az eseményhorizonton - a visszafordulás nélküli ponton.

Yvette Cendes asztrofizikus szerint azonban rendkívül szokatlan, hogy egy fekete lyuk évekkel a csillagok megsemmisítése után is ekkora energiát bocsásson ki.

A zavart először 2018-ban észlelték a Harvard Egyetemen, ám akkor még unalmasnak tartották az eseményt. Néhány évvel később azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a fekete lyuk különleges mennyiségű energiát sugároz.

Hamers szerint a felfedezés óta az objektum több mint ötvenszer fényesebb lett, az energiaáramlása pedig elképesztő.

A kitörés egy gammakitöréssel vetekszik, és potenciálisan az univerzumban valaha észlelt legerősebb egyszeri események közé sorolható

- magyarázta.