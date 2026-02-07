Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Rómeó, Tódor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csillagevő fekete lyukat találtak a tudósok, a Star Wars Halálcsillagához hasonlít

fekete lyuk
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 06:00
veszélyűr
Bár eleinte unalmasnak találták, mára az egyik legnagyobb felfedezésükké vált. A fekete lyuk évekkel korábban elnyelt csillagok maradványait „köpi vissza”.
CJA
A szerző cikkei

A kutatók egy csillagevő fekete lyukra bukkantak, amely elmondásuk szerint az egyik leghatalmasabb jelenség, amit valaha megfigyeltek.

Három éve elnyelt csillagot dobott vissza a fekete lyuk
Három éve elnyelt csillagot dobott vissza a fekete lyuk (fotó: Pexels)

Mit tudni a fekete lyukról?

A tudósok a fekete lyukat a Star Wars híres Halálcsillagához hasonlították, ám szerintük a filmes fikció nyomába se érhet a valódi kozmikus eseménynek.

Az objektum AT2018hyz néven ismert - becenevén Jetty McJetface -, és körülbelül 665 millió fényévre található a Földtől. Egy szupermasszív fekete lyukhoz köthető, amely kozmikus „emésztési problémákkal” küzd: folyamatosan visszabocsátja azoknak a csillagoknak a maradványait, amelyeket mintegy négy évvel ezelőtt nyelt el.

Az Oregoni Egyetem csillagászai szerint ez az egyik legnagyobb felfedezésük:

A fekete lyukból kitörő jet már most is az univerzumban valaha észlelt legfényesebb és legenergikusabb jelenségek egyikének számít

- mondta Laurel Hamers.

A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy további adatokat gyűjtsenek a jelenségről, és előre jelezzék annak jövőbeli alakulását. Eddigi méréseik szerint a „kiböfögött” rádióhullámok intenzitása exponenciálisan növekedni fog.

Miért különleges Jetty McJetface?

Nem ritka, hogy a csillagászok azt figyelik meg, hogy a csillagok szétszakadnak, miután túl közel kerülnek egy fekete lyukhoz. A gravitációs mező darabokra tépi őket még azelőtt, hogy áthaladnának az eseményhorizonton - a visszafordulás nélküli ponton.

Yvette Cendes asztrofizikus szerint azonban rendkívül szokatlan, hogy egy fekete lyuk évekkel a csillagok megsemmisítése után is ekkora energiát bocsásson ki.

A zavart először 2018-ban észlelték a Harvard Egyetemen, ám akkor még unalmasnak tartották az eseményt. Néhány évvel később azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a fekete lyuk különleges mennyiségű energiát sugároz.

Hamers szerint a felfedezés óta az objektum több mint ötvenszer fényesebb lett, az energiaáramlása pedig elképesztő.

A kitörés egy gammakitöréssel vetekszik, és potenciálisan az univerzumban valaha észlelt legerősebb egyszeri események közé sorolható

- magyarázta.

Hozzátette: ez röviden azt jelenti, hogy a Star Wars-rajongók Halálcsillagról alkotott elképzelése semmiség a valóság mellett, mivel a fekete lyuk legalább billiószor, de valószínűleg inkább százbilliószor több energiát bocsát ki.

A jelenlegi becslések szerint a fekete lyuk energiakibocsátása 2027-ben éri el a csúcspontját - írja a The Sun. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu