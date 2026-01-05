Döntöttek az égiek, három csillagjegyéletét írja át a január

A Jupiter retrográd mozgása segít átgondolni céljainkat és hosszú távú terveinket, arra ösztönöz, hogy a bölcsességet keressük. Három csillagjegy lesz ennek következtében igazán szerencsés!

Januári horoszkóp: három csillagjegy új életet kezd januárban

Fotó: Billion Photos / shutterstock

Csillagjegyek a változás küszöbén

Kos

A január 5-én érkező lehetőség türelmet igényel tőled. A Jupiter retrográd arra világít rá, hogy egy korábban ambiciózus ötlet okosabb megközelítést érdemel. Más szóval: még ne add fel, sok minden vár rád. Lehet, hogy újra teret kap egy olyan elképzelés, amelyet korábban valaki felajánlott neked, te pedig azonnal elutasítottad. Ahogy mondani szokták, az időzítés mindent eldönt.

Oroszlán

A Jupiter retrográd megmutatja, hogy egy lehetőség közeledik feléd, mégpedig azért, mert egyre tudatosabbá válsz önmagaddal kapcsolatban. Képben vagy a saját értékeddel, és január 5-én felismered, hogy most a következetes megvalósítás a kulcs. A tudásod másokat is segíthet céljaik elérésében. Az emberek pozitívan reagálnak, amikor látják az őszinte szándékodat, a lehetőség itt a hitelességről szól.

Nyilas

Ahogy az új év beindul, visszatekinthetsz arra, mit tettél azért, hogy idáig eljuss, milyen terveket készítettél, és melyeket akarod mindenképpen végigvinni. Január 5-én újra kapcsolatba kerülsz hasonló gondolkodású emberekkel, akik segítenek tovább építeni az álmaidat. A jövőt nagyszerűnek látod, de közben a realitás talaján maradsz. Nem a lehetetlent kergeted, a tapasztalat vezet téged.