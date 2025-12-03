700 évig rejtve maradt Marco Polo titka: kínai lehet Velence legnagyobb szimbóluma

Érdekes megállapításra jutottak a kutatók a velencei Szent Márk téren magasodó szárnyas oroszlán és a Marco Polo közötti lehetséges kapcsolatról. A merész hipotézis szerint az oroszlán eredete egészen más lehet, mint eddig gondolták.

Fotó: Barabanschikow Alexander / Shutterstock

Marco Polo családja és Szent Márk oroszlánja között összefüggést találtak

A kutatók felfedezése szerint Marco Polónak közvetetten köze lehetett Velence jelképének, a Szent Márk téren magasodó szárnyas oroszlánnak az Itáliába hozatalához. A város jelképének számító bronzszobor eredete, amely évente turisták millióit vonzza a város főterére, máig rejtély. Régóta él az elgondolás, miszerint nem is Itáliában készítették, ugyanis korántsem felel meg az adott kor velencei művészeti irányzatának. Most végre bizonyosságot nyert, hogy az oroszlánszobornak azelőtt is volt múltja, hogy a Szent Márk térre került volna – számolt be a Popular Mechanics egy kutatásról, amely szerint a híres szobor eredetileg kínai.

Velence tele van rejtélyekkel, de az egyikre most fény derült: Szent Márk oroszlánja kínai, és megjárta a Selyemutat.

– mondta Massimo Vidale, a Padovai Egyetem kutatója, a tanulmány társszerzője Szent Márk oroszlánjáról.

A szeptember 4-én az Antiquity folyóiratban megjelent kutatás a szoborhoz használt bronz alapanyagot a kelet-ázsiai térségre vezeti vissza, mivel az ötvözetben kimutatható mennyiségben található ólom is. Az oroszlán profilja a Jangce kínai folyó alsó szakaszának lelőhelyeihez illeszkedett, valamint a szoborra jellemző művészeti stílus is innen eredeztethető. A kutatók szerint az oroszlán eredetileg egy úgynevezett zhenmushou, azaz egy „sírőrző lény”, amely a Tang-dinasztia (618–907) korából származhat.

Marco Polo családja vihette Itáliába

A kutatás szerzői szerint lehetséges, hogy a szobrot Niccolò és Maffeo Polo – Marco Polo apja és nagybátyja – vitte Itáliába. A két utazó a 13. században rendszeresen járta a Selyemutat, és kereskedéssel foglalkozott. A kutatók feltételezése alapján a két velencei kereskedő nem teljesen tudta, hogyan néz ki egy oroszlán, de darabokban és kissé átalakítva mégis hazavitték a szobrot Velencébe, ahol azóta is a város egyik jelképe.