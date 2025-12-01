Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Decemberi horoszkóp: 3 csillagjegy, akinek most minden vágya teljesül

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 10:30
horoszkópsiker
Ők azok, akik igazán örülhetnek az év utolsó hónapjának. Hogy kik is a legszerencsésebbek? Kiderül a decemberi horoszkópból!
Lassan a végéhez közeledik az év. 2025-öt hamarosan lezárjuk, és új fejezetet nyitunk 2026 képében. Ugyanakkor még van egy hónap, ami nagy változásokat hozhat, kiváltképp három csillagjegy életében. Hogy kik ők? Kiderül a decemberi horoszkópból.

Decemberi horoszkóp: három csillagjegy éri el a céljait.
Három csillagjegy igazán sikeresnek érezheti majd magát, ígéri a decemberi horoszkóp   Fotó: Unsplash

Ezen csillagjegyek hosszútávú álmai végre valóra válhatnak. Ezúttal az univerzum meghallgatja a kívánságaikat, és még decemberben teljesíti is azokat.

Decemberi horoszkóp: csillagjegyek, akik álmait épp most teljesíti az univerzum

Bak: célok karnyújtásnyira

Növekedés, beteljesülés, új kezdetek – ezt hozza a Bakok számára a következő időszak. Uralkodó bolygójuk, a Szaturnusz december elején végre befejezi retrográd mozgását, ennek köszönhetően pedig ezen elkötelezett, keményen dolgozó, kitartó jegy végre learathatja a munkája gyümölcsét. Míg másoknak az évvége jellemzően a visszatenkintésről és az elvarratlan szálak eldolgozásáról szól, addig a Bak már magasra emelt fejjel tekint a jövőbe. December 16-án a Mars Bakba lépése biztosít plusz energiákat, 25-én pedig a Vénusz hoz kozmikus boldogságot.

Nyilas: célba venni az elérhetetlent

E jegy különleges szerencsét tudhat maga mellett decemberben, hiszen a hónap nagy része az ő jegyében telik. Ráadásul 2025 második fele eleve a nagy átalakulásokról, változásokról szólt a Nyilas számára – méghozzá pozitív irányba. Nagy tervek születtek, és noha akadhattak bukkanók, most végre minden törekvés beérik. A tevékeny Mars még a hónap közepéig a Nyilasban tartózkodik, érdemes hát kihasználni jótékony erejét! Ráadásul a szerelem és a vonzódás bolygója, a Vénusz is a Nyilasban tartózkodik szinte egész decemberben – egész konkrétan karácsonyig. Ennek köszönhetően az emberek bátrabban nyitnak e jegy szülöttei irányába, aki így sokkal könnyebben érheti el céljait – legyenek azok bármilyen távolinak tűnők is!

Rák: beteljesült álmok

E jegy szülöttei nagy magasságokat és mélységeket éltek meg az év során, azonban 2025 kétségtelenül kellemes meglepetésekkel zárul a számukra, ennek fő oka pedig a Jupiter, amely 12 éve először tartózkodik a Rákban. Ugyan ez az október közepe óta tartó időszak december 5-én lezárul, de mégis egész hónapban olyan hatással van a jegy szülötteire, amit elképzelni sem tudnak! Különösen annak köszönhetően, hogy a Jupiter épp az életünk azon területeire van a legnagyobb hatással, amelyek oly fontosak a Rák számára: ezek az otthon, a család, az érzelmi biztonság. 
 

