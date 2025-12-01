Decemberi horoszkóp: 3 csillagjegy, akinek most minden vágya teljesül

Lassan a végéhez közeledik az év. 2025-öt hamarosan lezárjuk, és új fejezetet nyitunk 2026 képében. Ugyanakkor még van egy hónap, ami nagy változásokat hozhat, kiváltképp három csillagjegy életében. Hogy kik ők? Kiderül a decemberi horoszkópból.

Három csillagjegy igazán sikeresnek érezheti majd magát, ígéri a decemberi horoszkóp Fotó: Unsplash

Ezen csillagjegyek hosszútávú álmai végre valóra válhatnak. Ezúttal az univerzum meghallgatja a kívánságaikat, és még decemberben teljesíti is azokat.

Decemberi horoszkóp: csillagjegyek, akik álmait épp most teljesíti az univerzum

Bak: célok karnyújtásnyira

Növekedés, beteljesülés, új kezdetek – ezt hozza a Bakok számára a következő időszak. Uralkodó bolygójuk, a Szaturnusz december elején végre befejezi retrográd mozgását, ennek köszönhetően pedig ezen elkötelezett, keményen dolgozó, kitartó jegy végre learathatja a munkája gyümölcsét. Míg másoknak az évvége jellemzően a visszatenkintésről és az elvarratlan szálak eldolgozásáról szól, addig a Bak már magasra emelt fejjel tekint a jövőbe. December 16-án a Mars Bakba lépése biztosít plusz energiákat, 25-én pedig a Vénusz hoz kozmikus boldogságot.

Nyilas: célba venni az elérhetetlent

E jegy különleges szerencsét tudhat maga mellett decemberben, hiszen a hónap nagy része az ő jegyében telik. Ráadásul 2025 második fele eleve a nagy átalakulásokról, változásokról szólt a Nyilas számára – méghozzá pozitív irányba. Nagy tervek születtek, és noha akadhattak bukkanók, most végre minden törekvés beérik. A tevékeny Mars még a hónap közepéig a Nyilasban tartózkodik, érdemes hát kihasználni jótékony erejét! Ráadásul a szerelem és a vonzódás bolygója, a Vénusz is a Nyilasban tartózkodik szinte egész decemberben – egész konkrétan karácsonyig. Ennek köszönhetően az emberek bátrabban nyitnak e jegy szülöttei irányába, aki így sokkal könnyebben érheti el céljait – legyenek azok bármilyen távolinak tűnők is!