Nagy decemberi pénzhoroszkóp: rájuk vár mesés gazdagság

A Nagy Decemberi Pénzhoroszkóp szerint a retrográd Merkúr egy régi, elfeledett lehetőséget éleszthet fel – olyat, ami most aranyat érhet! Nézd meg, mit árulnak el a bolygók a csillagjegyed számára.

Itt a nagy decemberi pénzhoroszkóp /

Fotó: Shutterstock

December 4-én a Mars belép a Nyilasba, ami merész döntésekre és nagyobb kockázatvállalásra inspirál – áll az e havi pénzügyi horoszkópban.

December 5-én a skorpió telihold mély igazságokra világít rá, amelyek fontos fordulópontokat hozhatnak.

December 6-án a Vénusz is átlép a Skorpióba, ami nagy szerencsét és bőséget jelez.

December 7-től a Uránusz retrográd lesz a Bikában, váratlan, de pozitív pénzügyi változásokat hozva.

December 9–29. között a Merkúr retrográd lesz a Nyilasban – régi ajtókat és korábban kihagyott lehetőségeket nyit újra! Ebben az időszakban mindent ellenőrizz kétszer, különösen a szerződéseket.

Itt a nagy decemberi pénzhoroszkóp:

Kos

A Mars új lendületet ad a karrierednek: új célokat tűzhetsz ki, vagy továbbképzésbe kezdesz. A skorpió telihold feltárja a munkahelyi rejtett dinamikákat, így jobb feltételeket, fizetésemelést vagy akár előléptetést is alkudhatsz ki. A Bika Uránusza váratlan bevételt hozhat. Maradj két lábbal a földön – a könnyű pénz gyorsan jön, de éppilyen gyorsan el is tűnhet.

Bika

A skorpió telihold a közös pénzügyeket, hiteleket és a kapcsolati egyensúlyt hangsúlyozza. A retrográd Uránusz innovatív pénzkereseti ötleteket hoz – akár egy nyereséges mellékprojekt formájában. December 9-től, amikor a Merkúr retrográd lesz, egy régi lehetőség térhet vissza – ezúttal sikerrel és bevétellel járhat. Lehet, hogy nem azonnal indítod el a projektet, de készülj most: néhány hét, és indulhatsz.

Ikrek

A Merkúr retrográd időszaka lassíthat néhány projektet, de ez segít okosabb pénzügyi döntéseket hozni. A kommunikáció akadozhat, figyelj a félreértésekre. A Mars a Nyilasban új partnerségeket vagy szerződéseket hozhat – csak ne siess az aláírással. Minden részletet ellenőrizz, de maradj nyitott: komoly anyagi szerencse érkezhet.

Rák

A Jupiter szerencsét hoz, a Plútó pedig magabiztosságot, így végre megmutathatod valódi értéked a munkahelyeden. A kisebb késések segítenek átszervezni a dolgaidat. Bízz az intuíciódban – most ez a legjobb pénzügyi iránytűd. A retrográd Merkúr pedig egy fantasztikus múltbeli lehetőséget hozhat vissza!