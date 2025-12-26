Rémisztő összefüggések: titokzatos szálak kötik össze a két meggyilkolt elnököt

Néha a történelem véletlenszerű, ám annál rémisztőbb összefüggéseket képes kínálni. Vagy mindez már több, mint véletlen?
Vágólapra másolva!
Vajon mi az a pont, amikor a véletlenek sokasága olyan nagy, hogy azt már nem lehet többé véletlennek nevezni? Ez a kérdés egész biztosan felmerülhet két tragikus sorsú amerikai elnök, Abraham Lincoln és John F. Kennedy élete kapcsán.
Titokzatos, nyomasztó összefüggések a két amerikai elnök élete és halála közt: tényleg mindez csupán a véletlen műve?
Lincoln 1846-ban lett a Kongresszus tagja, Kennedy 1946-ban.
Lincoln 1860-ban lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Kennedy 100 évvel később, 1960-ban nyerte meg az elnökválasztást.
Mindketten a polgárjogokért harcoltak. Mindkettejük felesége elvesztett egy gyermeket, mialatt a Fehér Házban éltek. Mindkettejük merénylet áldozata lett: fejbe lőtték őket, ráadásul mindkettejüket egy pénteki napon!
És akkor következzék a még meredekebb rész! Lincoln titkárát Kennedynek, Kennedyét Lincolnnak hívták.
Mindkettejüket egy Johnson nevű elnök követte: Lincolnt Andrew Johnson, John F. Kennedy-t Lyndon B. Johnson.
Andrew Johnson 1808-ban, Lyndon B. Johnson 1908-ban született.
John Wilkes Booth, Lincoln merénylője 1839-ben született, a Kennedy megölésével gyanúsított Lee Harvey Oswald 1939-ben.
És ha ennyi összefüggés nem lett volna elég: Lincolnt a Ford Színházban ölték meg, míg Kennedy egy Lincoln típusú autóban ült az 1963-as merénylet idején - amit a Ford cég gyártott.
Lincoln gyilkosa, miután egy színházban végzett az elnökkel, egy raktárba menekült be. Kennedy feltételezett gyilkosa egy raktárból nyitott tüzet, és egy színházba menekült be a merénylet után.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.