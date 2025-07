Az Oroszlánfóka hadművelet, amitől mindenki rettegett - Így akarta Hitler térdre kényszeríteni Angliát

1940 nyara, Anglia. Hunyd be a szemed, és képzeld el, ahogy a napsütötte tengerparton sétálsz egy reggel, amikor hirtelen német katonák szállnak partra a strandon. Hajmeresztő, nem igaz? Nos, épp egy ilyen, filmbe illő terven dolgozott Hitler vezérkara a második világháború első felében: ez volt az Oroszlánfóka hadművelet, más néven a Seelöwe. De hogy ez az ambiciózus terv miért maradt csupán papíron, és miben volt igazán rendkívüli? Nos, ennél színesebb részekkel aligha szolgált a világháborús történelem!

Az Oroszlánfóka hadművelet, a németek nagyszabású terve, hogy térdre kényszerítsék Angliát, végül a fejetlenül megszervezett tervek miatt meghiúsult.

Fotó: Photo 12 / Getty Images

Az Oroszlánfóka hadművelet neve ma is fel-felbukkan, ha szóba kerül, mi mindennel próbálták a nácik legyőzni a briteket. Már önmagában a hadművelet terve is egy óriási káosz volt: légierő, tengerészet, partraszállás, titkos előkészületek és egy csomó baklövés. De lássuk, hogyan akartak átkelni a németek a tengeren, és miért fulladt kudarcba már maga a próbálkozás is!

Nácik a strandon? – Az Oroszlánfóka hadművelet, ahogy még nem hallottál róla

Az egész azután pattant ki Hitler fejéből, hogy 1940 tavaszán a németek átgázoltak Európa nyugati felén. Franciaország már elesett, a britek pedig, mondhatni, épp hogy elérték a kompot Dunkerque-nél. Hitler azt hitte, ha lendületes csapás mér Londonra, az angolok inkább rábólintanak a béketárgyalásra, minthogy végignézzék, ahogy német katonák ellepik Sussexet.

Bár a hadművelet megvalósítását Hitler félretette, annak végrehajtásáról a háború végéig nem tettek le a németek.

Fotó: Mirrorpix / Getty Images

De ha már háború, legyen benne egy kis csavar is! A német vezérkar olyan partraszállást tervezett, amitől még az angol csatorna is hideglelést kapott volna: Dover és Brighton környékén akartak lecsapni egy légideszant és vízi invázióval. Olyasmi lett volna ez, mint D-nap, csak fordítva – a támadók a németek, a védekezők a britek, és normandiai helyett „angliai partraszállás” néven híresült volna el az egész.

Hadihajók, aknák és kacifántos logisztika: minden, ami csak megnehezíthetett egy tervet

Nem aprózták el: 38 hadosztály, több ezer vízi jármű, és rengeteg repülő állt volna rajtra készen. Csakhogy a német haditengerészet, az Erich Raeder vezette Kriegsmarine vezérei már az első pillanatban rámutattak: a brit Királyi Haditengerészet igencsak odacsapna, ha valaki átsiklana az egyébként is aknamezőkkel védett csatornán. A németek ezért inkább komphajókat (igen, civil kompokat!) terveztek bevetni, mert a haditengerészetük a brit flottához képest gyenge volt.