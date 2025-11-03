Sokkoló szimuláció: Ilyen lesz az apokalipszis, hihetetlen mit fog tenni az emberiség

Egy hátborzongató szimuláció megmutatta, hogyan viselkedne az emberiség, ha valóban eljönne az apokalipszis – és az eredmények félelmetesebbek, mint egy posztapokaliptikus film.

Ilyen lesz az apokalipszis?

Mit tartogat számunkra az apokalipszis?

A kutatás szerint az apokalipszis pillanatában az emberek legmélyebb, legsötétebb ösztönei törnének felszínre. Ahogy a tanulmány fogalmaz:

Amikor a „napok vége” közeleg, a büntetések elvesztik értelmüket, és sokan visszatérnek a vadabb hajlamaikhoz”.

A kísérletet a Indiana Egyetem kutatói végezték, és meglepő módon egy online szerepjáték, az ArcheAge világában zajlott. A játékosok előre tudták, hogy a szerver 11 hét múlva végleg törlődik – így a kutatók figyelték, hogyan változik viselkedésük, miközben közeledett a „digitális világvége”.

Összesen 270 millió játékbeli eseményt elemeztek, és kiderült: a többség ugyan békés maradt, ám 334 játékos az utolsó két hétben gyilkosságokba kezdett. Egyre többen fordultak egymás ellen, mivel a játékban a „gyilkosságért” járó büntetések a vég közeledtével elvesztették jelentőségüket.

„Ez a felfedezés rávilágít arra, milyen vékony határ választja el az embereket a sötét ösztöneiktől”

– mondta Dr. Haewoon Kwak, a tanulmány egyik szerzője. „Arra kényszerít, hogy elgondolkodjunk: vajon tetteinket tényleg belső erkölcs irányítja, vagy csupán a külső büntetés?”

A kutatás ugyanakkor nemcsak a borzalomról szól: a legtöbb ember éppen ellenkezőleg viselkedett. Ahogy közeledett a vég, a játékosok közösségi tevékenységei – például a csoportokba szerveződés és az egymásnak küldött üzenetek – drasztikusan megnőttek.

Dr. Kwak szerint ez azt mutatja, hogy egy valódi apokalipszis során az emberek inkább összetartanának, mintsem egymás ellen fordulnának:

„Amikor az emberek szembesülnek a véggel, hajlamosak arra összpontosítani, ami igazán fontos – a kapcsolataikra.”

A szimuláció tanulsága így kettős: a világvégén egyesekben valóban elszabadulna az erőszak, ám a többségben felébredne az emberség – és a túlélés helyett a másikhoz való kötődés válna az utolsó ösztönné, írja a Daily Mail.