Sötét titokra derült fény 30 méterrel Grönland felett

Sötét titok került felfedezésre a NASA kutatói által: tavaly egy különös jelet észleltek Grönland fölött repülve – olyasmit, ami évtizedek óta eltemetve feküdt a jég alatt.

A klíma változás miatt derült fény egy elfeledett sötét titokra

Sötét titokra derült fény: egy elfeledett bázisra bukkantak, teljesen véletlenül

A kutató, Chad Green és csapata egy Gulfstream III repülőn dolgozott, amikor a radarjuk furcsa visszaverődést észlelt a látszólag üres, jeges felszín alatt. A krioszférikus tudós, Alex Gardner szerint először „nem tudták, mit látnak”, de a nagy pontosságú radarrendszer hamarosan egy elfeledett, titkos bázis maradványait mutatta ki. A NASA számára ez inkább újrafelfedezés volt, mint valódi felfedezés: a radar ugyanis az 1959-ben épült amerikai katonai létesítményt, a Camp Century bázist találta meg. - írja a LADbible.

A hidegháború idején épített Camp Century egy föld alatti, jégtakaró alatti katonai komplexum volt, amely az úgynevezett Project Iceworm fedőnevű hadművelet részeként működött. A terv célja az volt, hogy titkos atomfegyver-tároló és -indító bázisokat hozzanak létre, ahonnan az Egyesült Államok gyorsan válaszolhatott volna egy esetleges támadásra.

A bázis 21 alagútból állt, nukleáris reaktor látta el energiával, de soha nem telepítettek oda atomfegyvereket, és az Egyesült Államok hivatalosan nem kérte Dánia engedélyét, pedig Grönland dán fennhatóság alatt áll. Hivatalosan a projekt célja az volt, hogy az amerikai hadsereg építési technológiákat teszteljen az északi sarkkörön, ami komoly diplomáciai feszültséget okozott Koppenhágával. A bázist 1959-ben nyitották meg, de mindössze nyolc évig működött. 1967-ben bezárták, amikor kiderült, hogy a jégtakaró instabil, így a rakéták telepítése lehetetlen. Bár a nukleáris reaktort eltávolították, a radioaktív hulladék egy része a jég alatt maradt. Azóta az állandóan mozgó jég szinte teljesen elpusztította a komplexumot, ám a NASA modern műszerei most újra képesek voltak kirajzolni a Camp Century maradványait.

A tudósok szerint a klímaváltozás és a gyorsan olvadó jégtakaró miatt a bázis maradványai – a nukleáris hulladékkal együtt – a jövőben felszínre kerülhetnek, ami súlyos környezeti veszélyt jelenthet. Gardner figyelmeztetett:

A jégtakaró vastagságának pontos ismerete nélkül nem tudjuk, hogyan reagál majd a gyorsan melegedő óceánokra és légkörre. Ez nagymértékben korlátozza annak előrejelzését, milyen ütemben emelkedik majd a tengerszint.

A Camp Century így mára nemcsak a hidegháború titkos öröksége, hanem a klímaváltozás ketyegő időzített bombája is lehet a grönlandi jég mélyén.