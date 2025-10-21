SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
A ghosting és lovebombing már a múlté – ezek az új, elterjedt randizási típusok

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 12:00
A szerelem terén is fontos, hogy naprakészek legyünk, különben könnyen lemaradhatunk életünk szerelméről.
El tudod hinni, hogy már tíz év telt el azóta, hogy a "ghosting" kifejezés először megijesztette a randizási színterét? Azóta a legkisebb randevús viselkedésekre és hibákra is külön szavak születtek és ezek száma évről-évre nő.

Ezek az új, elterjedt randizási típusok
Íme néhány új randizási kifejezés, amelyeket 2025-ben vezettek be, mert úgy tűnik, ez az év nem lenne teljes újabb randiőrületek nélkül.

Ezek az új, elterjedt randizási kifejezések

1. Banksying 

Ez a kifejezés a rejtélyes, anonim művészre, Banksy-re utal. A "banksying" azt jelenti, hogy valaki lassan eltávolodik a partnerétől, vagy szándékosan szabotálja a kapcsolatot. Banksy híres alkotása, a Lány lufival, megsemmisítette magát az aukción.

A TikTokon Amy Chan szakítási szakértő úgy nyilatkozott, hogy bár a kapcsolatból való kilépés nem újdonság, a jelenség elterjedtsége azt mutatja, mennyire konfliktuskerülők lettek az emberek. A megalázkodástól való félelem korában nehezebbnek tűnik sebezhetőnek lenni ezekben a kényes helyzetekben.

2. Floodlighting

A "floodlighting" kifejezést Brene Brown szakértő már 2013-ban megalkotta A sebezhetőség ereje című hangoskönyvében, de 2025-ben újra előtérbe került. Egy Netflixes társkereső műsor, a Vak Szerelem, egyik versenyzőjét ezzel vádolták meg, innen jött a kifejezés új hulláma.

A "floodlighting" lényegében túlzott információmegosztást jelent: amikor valaki túl korán oszt meg túl sok intim részletet egy kapcsolatban. Brown szerint ez nem azonos a valódi sebezhetőséggel, sőt, épp annak elkerülésére szolgál.

3. Throning

Bár a throning már 2024 végén is sok figyelmet kapott, a trend idén is hódít. A szó azt jelenti, hogy valaki azért kezd randizni valakivel, hogy javítsa saját társadalmi státuszát vagy megítélését.

Ez persze nem új keletű, elég, ha a történelem királyi házasságaira gondolunk. Az online társkeresők világában, ahol a fizikai megjelenés, magasság, kor és jövedelmi helyzet az elsődleges szempontok, nem meglepő, hogy egyesek a partnerükön keresztül szeretnének feljebb jutni a társadalmi ranglétrán - írja a Mashable.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

