A NASA szakértői figyelmeztetnek: kezd sötétülni a Föld

A NASA szakértői nemrég számoltak be arról, hogy bolygónk, a Föld, elkezdett sötétülni. De mit is jelent ez valójában?

A NASA szakértői figyelmeztetnek, hogy kezd sötétülni a Föld

Fotó: buradaki / Shutterstock

Az elmúlt 24 évben a NASA kutatói figyelemmel kísérték bolygónk sugárzását. Más néven: a Föld energiaháztartását, vagyis azt az érzékeny egyensúlyt, amely a Föld által elnyelt napfény és az űrbe visszabocsátott energia között áll fenn.

A NASA felhőközpontja és a Föld Sugárzó Energia Rendszere (CERES) által végzett legfrissebb elemzések szerint bolygónk egyre kevesebb energiát ver vissza az űrbe.

Egyszerűen fogalmazva: a Föld egyre sötétebb lesz és ez még nem minden. Egy új tanulmány szerint a kutatók azt is megfigyelték, hogy egyre nagyobb az eltérés az északi és a déli féltekéről visszaverődő fény mennyiségében.

A NASA szakértői el is magyarázták, miért történik ez

A Norman Loeb által vezetett kutatás arra a következtetésre jutott, hogy mindez valószínűleg az éghajlatváltozás következménye.

Az északi félteke sötétedése a déli féltekéhez képest az aeroszol sugárzás kölcsönhatásokkal, a felszíni albedóval és a vízgőz változásaival magyarázható. Az, hogy a felhők hogyan reagálnak erre a féltekei egyensúlyhiányra, fontos következményekkel jár a jövőbeli éghajlatra nézve.

És hogy mi köze van a hőmérséklet emelkedésnek a Föld által kibocsátott energia mennyiségéhez? Nos, a növekvő hőmérséklet miatt folyamatosan olvadnak az Északi-sarkvidék egykor fényvisszaverő jégsapkái.

A jég és a hó ugyanis visszaveri a napfényt, ezért is hasznosak a napszemüvegek havazás idején, míg az óceánok és a sziklás felszínek több fényt nyelnek el, így fokozzák a melegedést.

Meglepő módon a szennyezés csökkenése is hozzájárulhatott az egyensúly megbomlásához. Tisztább életmódunk miatt kevesebb alacsonyan képződő (és fényvisszaverő) felhő keletkezik.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy újra be kellene indítani az ipari forradalom gyárait, vagy hogy mostantól lelkiismeret furdalás nélkül vásárolhatunk benzinfaló autókat.

Az északi és a déli félteke közötti különbség nem növekszik drasztikusan, évtizedenként "csak" 0,34 watt négyzetméterenként, de a kutatók szerint ez már elég ahhoz, hogy komolyan odafigyeljünk rá - írja a LadBible.