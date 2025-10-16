232 éve halt meg Marie Antoinette – 8 meglepő tény az utolsó francia királynéról, amit valószínűleg még sosem hallottál

Hatalmas volt a kontraszt Marie Antoinette és a gyakran éhező nép életmódja között, amely gyorsan gyűlöletbe csapott át. Élisabeth Vigée Le Brun olajfestménye (1778)

Fotó: wikipedia

A királyné, aki teheneket fejt

Versailles parkjában a Petit Trianon palota köré egy idilli falut, a Hameau de la Reine-t építtette magának. Ott gyapjúszoknyában sétálgatott, virágot szedett, sőt – a legenda szerint – tehenet is fejt. A nép szemében azonban ez a gesztus nem a természetközeliséget, hanem a képmutatást jelentette: miközben ők éheztek, a királyné a gazdasszonyt játszotta porcelánvödrökkel. Maga a palota 1762-68 között épült XV. Lajos szeretőjének, Madame de Pompadournak, majd Madame du Barry kapta. A történet pikantériája, hogy Marie Antoinette nem kedvelte du Barryt, így XVI. Lajos trónra lépésekor az ifjú királyné, a 19 éves Marie Antoinette örökölte meg a palotát.

Légi felvételen a Kis Trianon és a környező kertek

Fotó: wikipedia

A divat, ami botrányt szült

Marie Antoinette szakított az udvari hagyománnyal: ledobta a fűzőt és a súlyos hímzett selymeket, és fehér muszlinruhát viselt, amit „chemise à la reine”-nek neveztek. A festményekről ismert viselet könnyű és természetes volt, ám a korabeli szemekben „túl közönséges” – sőt, illetlen – a királynéhoz. Ugyanakkor hatalmas vagyonokat elköltött a ruhatárára, minden vágya volt, hogy a legelegánsabb francia nőként csodálják, amely vágya a fentebb leírtak miatt sosem teljesült, de legalább a Franciaország legkifinomultabban lépkedő asszonya titulus az övé lett. Pazarló életmódján tovább súlyosbított a kártyázás, illetve az ékszerek iránti vonzalma is.

Marie Antoinette a botrányos viseletben, amelyre csak azt mondták, olyan, mintha hálóingben ment volna az utcára

Fotó: wikipedia

A sajtó legelső áldozata

A XVIII. század végi francia pamfletirodalom (a libellék) valóságos karaktergyilkossági gépezetté vált. A királynét kicsapongónak, hazaárulónak, sőt erkölcstelennek festették le, gyakran pornográf illusztrációkkal. Valós, vagy kitalált félrelépései, pikáns hálószobatitkai állandó témát szolgáltattak a röplapok gyártóinak. Egyre kevésbé volt ember – inkább Franciaország problémáinak szimbóluma: az elpuhult, néptől elszakadt arisztokrácia arca. Pedig a kiürült államkasszáról csak részben tehetett ő, sokkal nagyobb összegeket vitt el az amerikai függetlenségi háborúban való részvétel.

A kudarcba fulladt szökés

1791-ben a királyi család valóban megpróbált elmenekülni Párizsból, hogy elérjék a Németalföld határánál fekvő Montmédy erődjét és csatlakozzanak az osztrák csapatokhoz. Az akció – a Varennes-i menekülés – azonban megbukott, mert díszes uralkodói hintójukat egy postamester felismerte. A királyi családot elfogták, visszavitték Párizsba, ahol a Temple börtönbe zárták. Marie Antoinette még ezt követően is igyekezett bátyját, II. Lipót német-római császárt a forradalmi Franciaország ellen hergelni, még a francia haditervet is kiadta az osztrákoknak, amely miatt még jobban meggyűlöltette magát a francia néppel, amelynek szemében ettől kezdve Marie Antoinette már nemcsak idegen, hanem áruló is lett.