Gandhi Jawaharlal Nehruval, kijelölt politikai örökösével 1942-ben.

Mahátma Gandhi különleges életútja: az ember, aki a békével formálta át a világot

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 15:45
Kevés ember formálta úgy a XX. század történelmét, mint az indiai szabadságmozgalom békés vezéralakja. Mahatma Gandhi neve ma is egyet jelent az erőszakmentesség és az igazság erejével.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Mohandász Karamcsand - közismert nevén - Mahatma Gandhi 1869. október 2-án született az indiai Porbandar városában, jómódú, vallásos családban. A Mahatma nevet – a szanszkrit szó jelentése: „nagy lélek" - a XX. század elején adták neki. Eredetileg vallási-filozófiai kifejezés, amelyet Indiában a különösen tiszteletreméltó, erkölcsös, szellemi nagyságnak tartott emberekre használtak. Gandhi általában szerényen vissza is utasította ezt a nevet.

Mahatma Gandhi műtermi fotója 1931-ben
Mahatma Gandhi műtermi fotója Londonban, 1931-ben, amelyet Lord Irwin kérésére csináltatott.
Fotó: Dinodia Photos / Alamy Stock Photo

Mahatma Gandhi különös életútja

Gyermekként alig sejthette, hogy egyszer egész birodalmak sorsát befolyásolja majd. Tizenhárom évesen a hindu szokásoknak megfelelően házasságot kötött, később pedig Londonba utazott jogot tanulni – ezzel olyan világba csöppent, ahol teljesen idegennek számított. Hús-vér emberként kezdte: tele kételyekkel, önfegyelemmel és kíváncsisággal. Angliában ismerkedett meg a Bibliával, és már ekkor kísérletezett azzal a vegetáriánus, önmegtartóztató életmóddal, amely később szellemi tanításainak alapja lett.

Gandhi bátyjával, Laxmidasszal
A 17 esztendős Gandhi (jobbra) legidősebb testvérével, Laxmidasszal, 1886-ban. A testvérek előző évben veszítették el apjukat, Gandhi pedig első gyermekét is. Forrás: wikipedia

Az igazi fordulat azonban Dél-Afrikában, Johannesburgban érte, ahol ügyvédként kezdett dolgozni. Egy vasúti kocsiban történt megalázó incidens – amikor érvényes első osztályú jegye ellenére leszállították a vonatról, pusztán bőrszíne miatt – egész életét meghatározó élménnyé vált. Gandhi ekkor döntötte el: az igazságtalanságot nem erővel, hanem a szellem és az erkölcs erejével kell legyőzni.

Gandhi a búr háborúban indiai bajtársaival
Gandhi a búr háborúban, ahol hordágyvivőként szolgál (a középső sorban jobbról a harmadik). Forrás: wikipedia

A szatjágraha születése

A dél-afrikai évek alatt Gandhi kidolgozta az erőszakmentes ellenállás, a szatjágraha filozófiáját – amely az „igazság iránti odaadást” takarja. Ez az ahimsza, a belső hozzáállás erkölcsi törvényének módszere volt.

Az ahimsza alapelve: nem ártani sem gondolatban, sem szóban, sem tettben. Ez az egyetemes, minden élethelyzetre érvényes szabály. A szatjághara ennek gyakorlati, közösségi megnyilvánulása: az igazsághoz való erőszakmentes ragaszkodás, vagyis az ahimsza politikai-társadalmi alkalmazása. Gandhi ebből csinált mozgalmat, ezzel vezette a függetlenségi küzdelmet.

Ez nem puszta politikai stratégia volt, hanem életmód és hitvallás. A szatjágraha lényege, hogy a változást nem fegyverekkel, hanem kitartással, önfegyelemmel és erkölcsi példamutatással kell kikényszeríteni.

Gandhi a rokkánál; szorgalmazta, hogy minden indiai házi szövésű anyagot viseljen a brit eredetű textíliák helyett.
Fotó: wikipedia

Hazatérve, 1915-ben, Gandhi rövid idő alatt a függetlenségi mozgalom vezéralakja lett. A híres 1930-as sómenet – amikor több száz kilométeres gyaloglással vonult a tengerhez, hogy megtörje a brit sómonopóliumot – az egész világ figyelmét Indiára irányította. A rokkán végzett mindennapi fonás pedig szimbólummá vált: a brit áruk bojkottja, a helyi ipar támogatása és a népi önállóság jelképe lett.

Gandhi sót gyűjt politikai ellenállása szimbólumaként
Gandhi sót gyűjtött a só-szatjagraha idején, hogy jelképesen tiltakozzon a gyarmati törvények ellen, amelyek a sómonopóliumot a briteknek biztosították.
Fotó: wikipedia

Gandhi ugyanakkor nemcsak a brit uralommal szemben emelte fel szavát. Egész életében harcolt a kasztrendszer igazságtalansága ellen, kiállt az érinthetetlenek mellett, és vallotta, hogy a hindu, a muszlim, a keresztény és a zsidó egyaránt békében élhet egy országban. Ez az eszméje azonban sokak ellenállásába ütközött.

Gandhi megérkezik Londonba, ahol hatalmas tömegek várták
Gandhi megérkezett a londoni East Endre 1931. szeptember 22-én, ahol hatalmas tömeg fogadta. Forrás: wikipedia

Egy könnyekkel kísért függetlenség

1947-ben India formálisan is kivívta függetlenségét, de az ünnepnap Gandhi számára nem hozott megnyugvást. A brit gyarmat helyén két új állam született: India és Pakisztán. A megosztottság véres erőszakba torkollott, milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, és a tömeges vérengzéseket vallási indulatok fűtötték. Miközben sokan ünnepeltek, Gandhi böjtöléssel tiltakozott, sőt, sírt a széthasadt nemzet láttán.

Az erőszakmentesség apostola úgy érezte, kudarca nem a brit uralommal szembeni harcban, hanem abban rejlik, hogy nem tudta megakadályozni a vallási ellentétek tragédiáját.

Ghandi Rabindranath Tagore és Sharda Mehta társaságában
Ghandi, Rabindranath Tagore, költő, író, társadalmi reformer és Sharda Mehta, indiai szociális munkás társaságában 1920-ban. Forrás: wikipedia

A „nagy lélek” halála és öröksége

Gandhit 1948. január 30-án Újdelhiben egy hindu fanatikus, Nathuram Godse lőtte agyon, mert túlzottan engedékenynek tartotta a muszlimokkal szemben. Gandhi halálát az egész világ gyászolta, Indiában pedig „a nemzet mártírjaként” emlegették.

Mahatma Ghandi szobra a madridi Joan Miró téren.
Fotó: wikipedia

Tanítása azonban tovább él. A szatjágraha és az ahimsza nemcsak Indiát szabadította fel, hanem inspirációt adott olyan vezetőknek, mint Martin Luther King Jr. és Nelson Mandela. Gandhi egyszerű elvei – igazság, önfegyelem, béke – bizonyították, hogy a legnagyobb változásokat nem mindig a fegyverek, hanem az erkölcsi bátorság indítja el.

