Mahátma Gandhi különleges életútja: az ember, aki a békével formálta át a világot

Mohandász Karamcsand - közismert nevén - Mahatma Gandhi 1869. október 2-án született az indiai Porbandar városában, jómódú, vallásos családban. A Mahatma nevet – a szanszkrit szó jelentése: „nagy lélek" - a XX. század elején adták neki. Eredetileg vallási-filozófiai kifejezés, amelyet Indiában a különösen tiszteletreméltó, erkölcsös, szellemi nagyságnak tartott emberekre használtak. Gandhi általában szerényen vissza is utasította ezt a nevet.

Mahatma Gandhi műtermi fotója Londonban, 1931-ben, amelyet Lord Irwin kérésére csináltatott.

Fotó: Dinodia Photos / Alamy Stock Photo

Mahatma Gandhi különös életútja

Gyermekként alig sejthette, hogy egyszer egész birodalmak sorsát befolyásolja majd. Tizenhárom évesen a hindu szokásoknak megfelelően házasságot kötött, később pedig Londonba utazott jogot tanulni – ezzel olyan világba csöppent, ahol teljesen idegennek számított. Hús-vér emberként kezdte: tele kételyekkel, önfegyelemmel és kíváncsisággal. Angliában ismerkedett meg a Bibliával, és már ekkor kísérletezett azzal a vegetáriánus, önmegtartóztató életmóddal, amely később szellemi tanításainak alapja lett.

A 17 esztendős Gandhi (jobbra) legidősebb testvérével, Laxmidasszal, 1886-ban. A testvérek előző évben veszítették el apjukat, Gandhi pedig első gyermekét is. Forrás: wikipedia

Az igazi fordulat azonban Dél-Afrikában, Johannesburgban érte, ahol ügyvédként kezdett dolgozni. Egy vasúti kocsiban történt megalázó incidens – amikor érvényes első osztályú jegye ellenére leszállították a vonatról, pusztán bőrszíne miatt – egész életét meghatározó élménnyé vált. Gandhi ekkor döntötte el: az igazságtalanságot nem erővel, hanem a szellem és az erkölcs erejével kell legyőzni.

Gandhi a búr háborúban, ahol hordágyvivőként szolgál (a középső sorban jobbról a harmadik). Forrás: wikipedia

A szatjágraha születése

A dél-afrikai évek alatt Gandhi kidolgozta az erőszakmentes ellenállás, a szatjágraha filozófiáját – amely az „igazság iránti odaadást” takarja. Ez az ahimsza, a belső hozzáállás erkölcsi törvényének módszere volt.

Az ahimsza alapelve: nem ártani sem gondolatban, sem szóban, sem tettben. Ez az egyetemes, minden élethelyzetre érvényes szabály. A szatjághara ennek gyakorlati, közösségi megnyilvánulása: az igazsághoz való erőszakmentes ragaszkodás, vagyis az ahimsza politikai-társadalmi alkalmazása. Gandhi ebből csinált mozgalmat, ezzel vezette a függetlenségi küzdelmet.

Ez nem puszta politikai stratégia volt, hanem életmód és hitvallás. A szatjágraha lényege, hogy a változást nem fegyverekkel, hanem kitartással, önfegyelemmel és erkölcsi példamutatással kell kikényszeríteni.