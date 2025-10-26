Sokkoló találkozás: Ed Gein szelleme megjelent egy szellemvadásznak

A szellemvadász, Lee Steer, azt állítja, hogy sikerült rögzítenie a pillanatot, amikor Ed Gein szelleme megszólalt.

Ed Gein más néven a Plainfield-i mészáros Fotó: Bettmann / GettyImages

Ed Gein szelleme kapcsolatba lépett egy szellemvadásszal

A 38 éves férfi úgy gondolja, hogy a Netflix-műsor annyira felkavarta a Plainfield-i mészáros hírét, hogy az energiával töltötte fel a szellemét, így nagyobb valószínűséggel jelent meg. Amikor Lee egy vizsgálatot végzett egy üveg földdel, amelyt állítólag Ed Gein otthonából szedtek, azt állítja, a szellem meglátogatta.

Lee egy kevés földet öntött az asztalra, miközben „igen vagy nem” kérdéseket tett fel, és elektromágneses mérőt használt annak megállapítására, jelen van-e szellem. A felvételeket Lee barátnője, Sarah Carter készítette, és látható, ahogy Lee kérdéseket tesz fel a szellemnek, és a villogó készülék látszólag megerősíti, hogy Ed Gein jelen van.

Ezután Lee azt kérdezi, hogy „jó ember volt-e”, amire a készülék kétszer villog, jelezve, hogy nem. Lee elmondta, hogy a dél-yorkshire-i Rotherhamben található kísértet járta múzeumukban végzett vizsgálat egyáltalán nem ijesztette meg, mivel a munkája része az ilyesmi, de mások számára félelmetes lehet.

Közvetlenül megkérdeztük: ’Ed itt van?’ - egyszer villant az 'igen'. Néhány perc múlva megismételtük a kérdést, és ismét egyszer villant az 'igen'. Van egy elmélet, amit a szándék erejének hívnak: gondolatainkkal előidézhetünk valamit. A Netflix-sorozat hatására sokan beszélnek Ed Geinről, és tudtukon kívül hívják őt magukhoz. Ez erősíti a szellemet, ha létezik, több energiát ad neki

- mondta a szellemvadász.

Lee elmondta, hogy a földet, amelyet állítólag Ed Gein házából szerzett, 2024 februárjában vásárolta 20 fontért egy amerikai régiségkereskedőtől - írja a Daily Star.

El sem hiszem, hogy nálam van ez a föld. Amikor megvettem, nem gondoltam volna, hogy Ed Gein ennyire népszerű lesz a mai időkben. Szerencsések vagyunk, hogy egy relikviát birtokolhatunk a házából

- nyilatkozta Lee.

Ed Gein 1906-ban született, amerikai sorozatgyilkos volt, aki számos fiktív sorozatgyilkos karakterének inspirációja lett, mint például a Psycho vagy a Hannibal, a Bárányok hallgatnak filmekben.

A szörnyeteg: Ed Gein öröksége október 3-án érkezett a Netflixre Charlie Hunnam főszereplésével.