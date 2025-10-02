Nővére álompasiját mutatta be – senki sem tudta, milyen mocskos titkot őriz a férfi

Egy fiatal nő szerelmi tanácsadóhoz fordult, miután a nővére bemutatta neki az álompasiját, akiről kiderült, hogy egy egészen másik életet él a háttérben. Egy titkot őriz, amely nemcsak a kapcsolatukat, de a nővér jövőjét is teljesen tönkreteheti.
A nővére boldogan jelentette be, hogy megtalálta az igazit. Azt mondta, készen állnak a családalapításra, és biztos a közös jövőjükben. Még nem is sejtette, hogy a férfinak mocskos titkai vannak.
A fiatal nő kolléganője hetek óta áradozott a fantasztikus pasijáról, arról, milyen tökéletes az ágyban, mennyire figyelmes, és mennyire jól érzik magukat együtt. Az irodában gyakran megmutatta a férfiról készült képeket, köztük félmeztelen, sőt intim fotókat is.
Egy nap, amikor a nő is rápillantott az egyik képre, teljesen lefagyott: a kolléganője álompasija nem más volt, mint a nővére jelenlegi barátja.
Próbálta megőrizni a hidegvérét, és nem mutatta ki döbbenetét. Később utánanézett a férfi közösségi profiljainak, és ekkor minden kétséget kizáróan kiderült: a férfi kettős életet él. Az egyik személyisége a nővére oldalán odaadó pár, a másikban pedig egy szenvedélyes csábító, aki hónapok óta játszik a kolléganője érzelmeivel és testével.
A 26 éves nő elmondta, nővére három évvel idősebb nála, és csak arról tud beszélni, mennyire szerelmes, és mennyire izgatott a közös jövő miatt.
"Úgy érzem magam, mint egy borzalmas testvér"- mondta a tanácsadónak. "Fogalmam sincs, mit tegyek."
A válasz azonban határozott és világos volt:
Nem te teszed tönkre a nővéred jövőjét, hanem a barátja. Ő az, aki hazudott, aki kettős életet él, aki átver mindenkit. Ha összeköltöznek, még közelebb kerülnek egymáshoz, és ha családot alapítanak, az ártatlan gyerekeket is beletaszítják ebbe a becstelen játszmába. Itt az ideje cselekedni. Nem tehetsz úgy, mintha nem tudnád, amit tudsz. Beszélj a férfival, mondd el neki, hogy vége a játéknak. Adj neki egy rövid határidőt, hogy valljon színt a nővéred előtt. És ha nem teszi meg, sajnálom, de neked kell elmondanod. A nővéred megérdemli az igazságot.
