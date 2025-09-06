Vérben úszó hold hozza el a pénzt és a szerencsét - Szegedi Erika most elárulja, kire vár gazdagság

Az égiek szeptemberben szinte mindenkit felkarolnak. A teljes holdfogyatkozás idején vörösbe boruló égitest nem csak gyönyörű látvány lesz; Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint, pozitív energiáinak köszönhetően felkarolják az égiek a kezdeményezőket, és mindez nagyon jó hatással lesz a pénzügyeikre.
Az idei év, a pozitív változások éve. Szinte minden ember megtapasztalta ezt már, a saját bőrén is. A mostani, különös égi jelenség, a legnagyobb hatással a pénzügyekre lesz, így végre sok ember élete kerül egyenesbe
- mondja sejtelmesen Szegedi Erika, aki mindenkit türelemre int.
A kitartás és a munka meghozza a rég várt sikereket. A főboszorkány szerint ez az időszak különösen alkalmas lesz munkahely váltásra, és az új üzleti vállalkozás elindítására. Az égiek most azonban a szerencsejáték kedvelőihez is kegyesek lesznek, hiszen sokan részesülnek Fortuna kegyeiben is.
Mindenkit arra buzdítok, hogy merjen lépni és változtatni, hiszen az égiek most a kezdeményezőket karolják fel
- folytatja biztatóan Szegedi Erika, aki felhívja az emberek figyelmét rá, hogy ez egy vissza nem térő alkalom lesz.
Mérleg
Komoly anyagi nehézségek vagy túl. Végre fellélegezhetsz, mert jó irányt vesznek a dolgai.
Skorpió
Az Univerzum most a segítségedre siet. Ha munkahelyet akarsz változtatni, akkor ne tétovázz, lépj!
Nyilas
A türelem nem a legfőbb erényed, most azonban minden döntésed gondold át megfontoltan, különben pórul járhatsz.
Szűz
Már régóta várod, hogy az életedbe megérkezzen a nagy áttörés. Továbbra is légy türelmes, mert nem érkezett el még mindig a te időd.
Bak
Sok veszély és csábítás leselkedik rád a közeljövőben. Tarts ki mindenben a régi mellett, mert számodra most az új, nagyon kockázatos.
Vízöntő
Bármihez nyúlsz, az most arannyá változik. Szerencsére az idei év kedvező fordulatokat tartogat számodra.
Halak
Megváltozhat az életed, ha nyitott szemmel jársz. Nincs más dolgod, mint észrevenni a kínálkozó lehetőségeket, és élni velük.
Kos
A siker titka most számodra abban rejlik, hogy nem mész fejjel a falnak, hanem meghallgatod mások döntéseit.
Bika
A lehetőségek a lábaid előtt hevernek. Ha élsz velük, akkor az Univerzum a segítségedre lesz mindenben.
Ikrek
Változások előtt áll az életed. Légy nagyon megfontolt, mert a mostani döntéseid hosszú távra szólnak.
Rák
Számodra a munkahely váltása hozza meg a sikert. Ezért ne késlekedj, és merj bátran lépni.
Oroszlán
Lezártad a múltad, és tiszta lappal lépsz a jövő útjára, ami sikerrel van kikövezve. Fontos, hogy mindig maradj alázatos.
