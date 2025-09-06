Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Vérben úszó hold hozza el a pénzt és a szerencsét - Szegedi Erika most elárulja, kire vár gazdagság

Szegedi Erika
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 17:00
vérholdpénzsiker
Pozitív változásokat hoz a vérhold. Szeptember 7-én mindenki nézzen az égre. Szegedi Erika főboszorkány szerint, a holdfogyatkozás nagy hatással lesz az emberek pénzügyeire.

Az égiek szeptemberben szinte mindenkit felkarolnak. A teljes holdfogyatkozás idején vörösbe boruló égitest nem csak gyönyörű látvány lesz; Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint, pozitív energiáinak köszönhetően felkarolják az égiek a kezdeményezőket, és mindez nagyon jó hatással lesz a pénzügyeikre.

Szegedi Erika
Szegedi Erika szerint pozitív változásokat hoz a vérhold Fotó: Bors

Szegedi Erika szerint változást hoz a vérhold

Az idei év, a pozitív változások éve. Szinte minden ember megtapasztalta ezt már, a saját bőrén is. A mostani, különös égi jelenség, a legnagyobb hatással a pénzügyekre lesz, így végre sok ember élete kerül egyenesbe

 - mondja sejtelmesen Szegedi Erika, aki mindenkit türelemre int.

A kitartás és a munka meghozza a rég várt sikereket. A főboszorkány szerint ez az időszak különösen alkalmas lesz munkahely váltásra, és az új üzleti vállalkozás elindítására. Az égiek most azonban a szerencsejáték kedvelőihez is kegyesek lesznek, hiszen sokan részesülnek Fortuna kegyeiben is.

A főboszorkány szerint a vérhold megváltoztatja az életed
Fotó:  Pexels

Mindenkit arra buzdítok, hogy merjen lépni és változtatni, hiszen az égiek most a kezdeményezőket karolják fel 

- folytatja biztatóan Szegedi Erika, aki felhívja az emberek figyelmét rá, hogy ez egy vissza nem térő alkalom lesz.

Mérleg

Komoly anyagi nehézségek vagy túl. Végre fellélegezhetsz, mert jó irányt vesznek a dolgai.

Skorpió

Az Univerzum most a segítségedre siet. Ha munkahelyet akarsz változtatni, akkor ne tétovázz, lépj!

Nyilas

A türelem nem a legfőbb erényed, most azonban minden döntésed gondold át megfontoltan, különben pórul járhatsz.

Szűz

Már régóta várod, hogy az életedbe megérkezzen a nagy áttörés. Továbbra is légy türelmes, mert nem érkezett el még mindig a te időd.

Bak

Sok veszély és csábítás leselkedik rád a közeljövőben. Tarts ki mindenben a régi mellett, mert számodra most az új, nagyon kockázatos.

Vízöntő

Bármihez nyúlsz, az most arannyá változik. Szerencsére az idei év kedvező fordulatokat tartogat számodra. 

Halak

Megváltozhat az életed, ha nyitott szemmel jársz. Nincs más dolgod, mint észrevenni a kínálkozó lehetőségeket, és élni velük.

Kos

A siker titka most számodra abban rejlik, hogy nem mész fejjel a falnak, hanem meghallgatod mások döntéseit.

Bika

A lehetőségek a lábaid előtt hevernek. Ha élsz velük, akkor az Univerzum a segítségedre lesz mindenben.

Ikrek

Változások előtt áll az életed. Légy nagyon megfontolt, mert a mostani döntéseid hosszú távra szólnak.

Rák

Számodra a munkahely váltása hozza meg a sikert. Ezért ne késlekedj, és merj bátran lépni.

Oroszlán

Lezártad a múltad, és tiszta lappal lépsz a jövő útjára, ami sikerrel van kikövezve. Fontos, hogy mindig maradj alázatos.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
