Mehran Karimi Nasseri igaz története: a férfi, aki 18 éven keresztül egy reptér foglya volt

Egy repülőtéri váróterem lett az otthona. A bőröndje, a hűséges társa. Egy tranzitban rekedt élet, amely a mozi vásznára került. Mehran Karimi Nasseri iráni menekült igaz története egyszerre abszurd, tragikus és felemelő. 18 évig élt a párizsi Charles de Gaulle repülőtér 1-es termináljának indulási csarnokában, és élete ihlette Steven Spielberg kasszasikerét, a Terminál című filmet.

A repülőtér foglya: Mehran Karimi Nasseri, aki a világ leghíresebb hajléktalanja lett

Fotó: AFP / AFP

Mehran Karimi Nasseri, az ember, akit elnyelt a repülőtér tranzitja

Mehran Karimi Nasseri 1945-ben, egy iráni olajipari településen született, jómódú családban. Állítása szerint apja iráni orvos, anyja pedig egy skót ápolónő (máskor svéd asszony) volt. Később azonban ezek a feltevések megkérdőjeleződtek, valószínűbb, hogy anyja egy iráni háziasszony volt. 1973-ban Angliába utazott, hogy ott tanulmányokat folytasson, majd később állítólag kiutasították Iránból. 1988-ban, hosszú utazás után, amely során több országban is menedékjogot kért, az ENSZ menekültügyi szervezete (UNHCR) végül elismerte menekültstátuszát Belgiumban. Ezzel elvileg számos európai országban tartózkodhatott volna.

Életében a fordulópont akkor jött el, amikor éppen úton volt Londonba. Nasseri azt állította, hogy táskáját ellopták, benne minden dokumentumával. Más források szerint viszont ő maga küldte el a papírjait postán Belgiumba, mielőtt Angliába érkezett volna. A brit hatóságok, mivel nem tudta igazolni magát, visszaküldték Franciaországba. A párizsi repülőtéren, személyazonossági papírok nélkül, a várakozó utazók számára kijelölt területen, a tranzitban rekedt. Itt kezdődött 18 éves „várakozása”.

A terminál, mint otthon

Az iráni menekült esete felkeltette egy francia emberjogi ügyvéd, Christian Bourget figyelmét. Hosszas próbálkozások után a belga hatóságok hajlandóak voltak új papírokat kiállítani számára, de csak abban az esetben, ha személyesen jelenik meg Belgiumban. Ezt Nasseri elutasította. A francia és a belga kormány is felajánlotta neki a tartózkodási jogot, de ő nem volt hajlandó aláírni a szükséges dokumentumokat.