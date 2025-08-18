UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hihetetlen: ez az öt másodperces teszt figyelmeztethet a veszélyes szívbetegségre

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 09:30
betegségtesztszív
Ha átmegy ezen a teszten, a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulnia.

Egy sürgősségi orvos, Dr. Joe Whittington, egy egyszerű, mindössze öt másodperces tesztre hívta fel a figyelmet a TikTokon, amely segíthet jelezni egy potenciálisan életveszélyes szívbetegségre: az aorta aneurizmát.

Egyszerű teszt figyelmeztethet a szívbetegségre
Egyszerű teszt figyelmeztethet  szívbetegségre Fotó: Motortion Films /  Shutterstock 

Az aorta aneurizma a test legnagyobb artériájában, az aortában kialakuló kidudorodás, amely megrepedve akár végzetes is lehet. A betegség gyakran tünetmentes, így az időben történő felismerés kulcsfontosságú lehet.

Hogyan végezd el a hüvelykujj-tesztet?

  1. Emeld fel a kezed, tenyérrel felfelé.
  2. Próbáld meg a hüvelykujjadat a lehető legjobban hátra hajlítani a tenyered irányába.
  3. Figyeld meg, hogy a hüvelykujjad túlér-e a tenyered szélén.

Dr. Joe szerint, ha a hüvelykujj jelentősen túlnyúlik a tenyéren, az pozitív hüvelykujj-tenyér tesztnek számít. Ez arra utalhat, hogy a kötőszöveteid túl rugalmasak, ami összefüggésbe hozható az aorta aneurizma kialakulásának kockázatával.

Fontos kiemelni, hogy egy pozitív teszt nem jelent biztos diagnózist, de mindenképp indokol egy alapos orvosi kivizsgálást.

Ha pozitív a hüvelykujj-tenyér teszted, érdemes felkeresned az orvosodat, hogy alaposabban megvizsgálhassa a kötőszöveti rendellenességeket vagy hasonlókat, csak hogy biztosan egészséges maradj.

- tanácsolja Dr. Joe.

Ez az egyszerű otthoni teszt nem helyettesíti a szakorvosi vizsgálatot, de hasznos lehet a korai jelek felismerésében. Ha gyanút fogsz, ne halogasd az orvosi konzultációt - írja a Mirror

@drjoe_md Can your thumb predict a hidden heart problem? 🫣 The “thumb-to-palm” test was linked to a higher risk of ascending aortic aneurysm in a Yale study, almost 60% of patients with aneurysms had a positive result. But before you panic, this doesn’t mean you have one. It’s just one potential sign of stretchy connective tissue, which could also mean a stretchy aorta. If your thumb crosses your palm, especially with a family history of heart issues or connective tissue disorders, talk to your doctor. Flexibility is great… just not in your arteries. 😅 #hearthealth #ehlersdanlossyndrome #connectivetissuedisorder #healthtips ♬ original sound - Dr. Joe, M.D. 🩺

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu