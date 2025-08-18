Hihetetlen: ez az öt másodperces teszt figyelmeztethet a veszélyes szívbetegségre

Egy sürgősségi orvos, Dr. Joe Whittington, egy egyszerű, mindössze öt másodperces tesztre hívta fel a figyelmet a TikTokon, amely segíthet jelezni egy potenciálisan életveszélyes szívbetegségre: az aorta aneurizmát.

Az aorta aneurizma a test legnagyobb artériájában, az aortában kialakuló kidudorodás, amely megrepedve akár végzetes is lehet. A betegség gyakran tünetmentes, így az időben történő felismerés kulcsfontosságú lehet.

Hogyan végezd el a hüvelykujj-tesztet?

Emeld fel a kezed, tenyérrel felfelé. Próbáld meg a hüvelykujjadat a lehető legjobban hátra hajlítani a tenyered irányába. Figyeld meg, hogy a hüvelykujjad túlér-e a tenyered szélén.

Dr. Joe szerint, ha a hüvelykujj jelentősen túlnyúlik a tenyéren, az pozitív hüvelykujj-tenyér tesztnek számít. Ez arra utalhat, hogy a kötőszöveteid túl rugalmasak, ami összefüggésbe hozható az aorta aneurizma kialakulásának kockázatával.

Fontos kiemelni, hogy egy pozitív teszt nem jelent biztos diagnózist, de mindenképp indokol egy alapos orvosi kivizsgálást.

Ha pozitív a hüvelykujj-tenyér teszted, érdemes felkeresned az orvosodat, hogy alaposabban megvizsgálhassa a kötőszöveti rendellenességeket vagy hasonlókat, csak hogy biztosan egészséges maradj.

- tanácsolja Dr. Joe.

Ez az egyszerű otthoni teszt nem helyettesíti a szakorvosi vizsgálatot, de hasznos lehet a korai jelek felismerésében. Ha gyanút fogsz, ne halogasd az orvosi konzultációt - írja a Mirror.