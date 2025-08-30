Nagyon nehéz időszak vár erre a 4 csillagjegyre

OROSZLÁN

A változás, ami előtted áll olyan, amitől attól félsz, talán túl nagy ahhoz, hogy túléld. Egy szakítás, ami szakadást idéz elő a baráti körödben; egy átszervezés, ami szétrombolja a szorosan összetartó csapatodat; egy olyan áldozat, amely túl sok időt vagy pénzt igényel ahhoz, hogy valóban megérje a végén. A változás, amely úgy tűnik, hogy mindent romba dönt, valójában csak egy korábbi fejezet vége, amelyben rendkívül kényelmesen elhelyezkedtél. És az ilyen típusú változásokkal az a gond, hogy hajlamosak vagyunk a kényelmest összekeverni a jóval – egyszerűen azért, mert nem is tudjuk, mi más létezhet még a saját védőbuborékunkon túl.

Fotó: Pexels

Elég bátornak kell lenned ahhoz, hogy elgondolkozz azon: talán egy kis tóban váltál nagy hallá, amit kívül-belül ismersz, de ez még nem jelenti azt, hogy ez a legjobb tó számodra – sőt, lehet, hogy nem is egy tó az, ahol igazán otthon vagy. Fogalmad sincs, mi vár rád, miután letéped ezt a ragtapaszt, de ha elég bátor vagy ahhoz, hogy egy kicsit kíváncsi légy, épségben át fogsz jutni a másik oldalra.

KOS

A következő életfejezeted kihívása teljes mértékben a saját elmédben rejlik. Olyan életmódot alakítottál ki, amelyben tudatosan kerülöd a negatív gondolatokat. Elutasítasz, tagadsz, és mindent a szőnyeg alá söpörsz – csakhogy az a szőnyeg már képtelen több érzelmi csomagot elrejteni. Olyan vagy, mint az az ember, aki nem megy el orvoshoz, mert retteg attól, hogy rákot diagnosztizálnak nála – figyelmen kívül hagyva azt a lehetőséget, hogy a rendszeres ellenőrzés tarthatná fenn a legjobb állapotát a leghosszabb ideig.

Az egyetlen módja annak, hogy leküzd ezt a félelmet – bárhonnan is ered –, az, ha engeded magad fejben eljutni a legrosszabb forgatókönyvekig. El kell képzelned, hogy meghalsz, nyilvánosan megszégyenülsz, vagy olyan teljes kudarccal szembesülsz, ahol nincs mibe kapaszkodni a méltóságod megőrzésére. Át kell élned ezeket a feltételezett érzéseket, el kell fogadnod ezek elkerülhetőségét – majd rájössz, hogy még mindig állsz, még mindig lélegzel, még mindig képes vagy továbblépni az életben. És amikor ezt felismered, tudatosan azt az utat válaszd, amely előrevisz, ne pedig azt, amely a félelem és a bizonytalanság bénultságában tart fogva már oly régóta.