Nagyon nehéz időszak vár erre a 4 csillagjegyre

A változás, ami előtted áll olyan, amitől attól félsz, talán túl nagy ahhoz, hogy túléld. Egy szakítás, ami szakadást idéz elő a baráti körödben; egy átszervezés, ami szétrombolja a szorosan összetartó csapatodat; egy olyan áldozat, amely túl sok időt vagy pénzt igényel ahhoz, hogy valóban megérje a végén. A változás, amely úgy tűnik, hogy mindent romba dönt, valójában csak egy korábbi fejezet vége, amelyben rendkívül kényelmesen elhelyezkedtél. És az ilyen típusú változásokkal az a gond, hogy hajlamosak vagyunk a kényelmest összekeverni a jóval – egyszerűen azért, mert nem is tudjuk, mi más létezhet még a saját védőbuborékunkon túl.
Elég bátornak kell lenned ahhoz, hogy elgondolkozz azon: talán egy kis tóban váltál nagy hallá, amit kívül-belül ismersz, de ez még nem jelenti azt, hogy ez a legjobb tó számodra – sőt, lehet, hogy nem is egy tó az, ahol igazán otthon vagy. Fogalmad sincs, mi vár rád, miután letéped ezt a ragtapaszt, de ha elég bátor vagy ahhoz, hogy egy kicsit kíváncsi légy, épségben át fogsz jutni a másik oldalra.
A következő életfejezeted kihívása teljes mértékben a saját elmédben rejlik. Olyan életmódot alakítottál ki, amelyben tudatosan kerülöd a negatív gondolatokat. Elutasítasz, tagadsz, és mindent a szőnyeg alá söpörsz – csakhogy az a szőnyeg már képtelen több érzelmi csomagot elrejteni. Olyan vagy, mint az az ember, aki nem megy el orvoshoz, mert retteg attól, hogy rákot diagnosztizálnak nála – figyelmen kívül hagyva azt a lehetőséget, hogy a rendszeres ellenőrzés tarthatná fenn a legjobb állapotát a leghosszabb ideig.
Az egyetlen módja annak, hogy leküzd ezt a félelmet – bárhonnan is ered –, az, ha engeded magad fejben eljutni a legrosszabb forgatókönyvekig. El kell képzelned, hogy meghalsz, nyilvánosan megszégyenülsz, vagy olyan teljes kudarccal szembesülsz, ahol nincs mibe kapaszkodni a méltóságod megőrzésére. Át kell élned ezeket a feltételezett érzéseket, el kell fogadnod ezek elkerülhetőségét – majd rájössz, hogy még mindig állsz, még mindig lélegzel, még mindig képes vagy továbblépni az életben. És amikor ezt felismered, tudatosan azt az utat válaszd, amely előrevisz, ne pedig azt, amely a félelem és a bizonytalanság bénultságában tart fogva már oly régóta.
Minden porcikád zsigerből ellenzi a konfliktust, így óriási bátorságra lesz szükséged ahhoz, hogy szembenézz azzal az ellenálló erővel az életedben, amivel most már közvetlenül kell foglalkoznod. Próbálkoztál már diplomáciával, nyugodt maradtál, teret és kegyelmet adtál – és gyakorlatilag minden létező békés eszközt bevetettél –, de eljött az idő, hogy kimond a problémát.
Közvetlenül kell kommunikálnod a panaszaidat – sem anyukád, sem a HR-osztály, sem egy rajongói közösség nem vívhatja meg ezt a harcot helyetted. És bármennyire is rémisztő az egész, még mindig nem rosszabb annál a lehetőségnél, hogy tovább tűrd a bántalmazást. Megőrizheted a méltóságodat a folyamat során, de néhány udvarias gesztusról le kell mondanod ahhoz, hogy meghúzd azt a bizonyos határvonalat.
Bármilyen egyszerűnek vagy akár komolytalannak is tűnik ez a lépés, ez a te határvonalad – és csakis te döntheted el, milyen feltételek mellett létezhet, és ki melyik oldalán állhat.
A következő életfejezetedhez szükséges bátorság abban rejlik, hogy megoszd a tehetségedet a világgal. Olyan bátorság ez, mint amikor valaki nem a zuhany alatt, hanem egy színpadon énekel. Mint amikor nem a piros lámpánál táncolsz az autóban, hanem egy közönség előtt. Bármi is legyen a tehetséged – legyen az nagy vagy apró –, legbelül tudod, hogy nem leszel elégedett, ha csak magadnak tartod meg.
Kit érdekel, ha szerinted ciki, vagy ha úgy gondolod, az emberek többsége nem fogja értékelni? Szeresd azt, amit szeretsz – és vállald nyíltan. Tedd úgy, hogy azok, akik osztoznak a szenvedélyedben, megtalálhassanak. Írd meg azt a telenovellát, csináld meg azt az kézműves vállalkozást, ahol kanalakból készítesz fülbevalókat. Az élet túl rövid ahhoz, hogy csak olyan dolgokkal foglalkozz, amikről azt hiszed, másoknak tetszeni fognak.
A körülötted lévő emberek talán éppúgy unatkoznak, mint te most – csak senki nem meri először megmutatni, ki is valójában. Ha megengeded magadnak, hogy önmagad légy, másoknak is megadod ugyanezt az engedélyt.
