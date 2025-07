„Elkezdett beszélni hozzám, de nem az én nyelvemen” – kitálalt a szemtanú, ilyen különböző fajtái vannak az űrlényeknek – videó

A népszerű Joe Rogan podcast egyik vendége elárulja, az amerikai állam eltitkolja a lakosság elől az űrlények létezését. Jason Sands szerint amíg a hadseregnek dolgozott, 3 féle űrlényről szerzett tudomást, egyszer pedig személyesen is találkozott a marslakókkal.

Az űrlény kedvesen kért segítséget a férfitól Fotó: vchal

Jason elmondja, 3 fő fatája van a földönkívülieknek. A magas fehérek hosszú, emberszerű testtel és nagy szemekkel rendelkeznek. Ezek a lények megélhetik a 800 éves kort is. Magasságuk azonban hátrány is, Jason szerint minél idősebb az űrlény, annál magasabb is, a szervezete azonban nem tudja fenntartani testét és több száz év után meghalnak.

A férfi elmondása szerint személyesen is találkozott egy magas fehérrel. A történetben felvázolja, segítséget kért tőle egy földönkívüli, az űrhajója megjavításához. Az űrlény nyugodtan közelítette meg a férfiak csoportját, hogy segítséget kérjen.

Ráléptünk az útra, amikor az egyik srác kiabálni kezdett, hogy nincs füle. Arra gondoltam, elég udvariatlan dolog ilyet mondani. Felnéztem, és szemtől szemben találkoztam vele. Nem voltak fülei és a szemei kétszer nagyobbak voltak.

Ennél is furcsább tapasztalat volt, amikor az űrlény elkezdett beszélni a férfihoz.

Elkezdett beszélni hozzám, de nem az én nyelvemen, mégis értettem, amit mond. Volt köztünk egy telepatikus kapcsolat, ami megnyugtatott.

Az űrlény ezután kedvesen segítséget kért a férfiaktól.

Helló, elromlott az űrhajóm, szükségem lenne néhány javító anyagra. Tudod hol találok trintiumot?

Jason szerint egy fiatal magas fehérrel találkozott, mert nagyjából emberi méretű űrlénnyel beszélgetett.