Holnap minden megváltozik: bekavarnak az égiek, 3 csillagjegy élete új irányt vesz

Három csillagjegy az utóbbi időben úgy érezhette, nem jut előbbre az életben, de július 30-tól jön a fordulat. A nyomás egyre nagyobb, de ezzel együtt megjelenik a tartós változás lehetősége is. Ez a felismerések ideje, mutatjuk, kik jönnek rá, hogyan hagyhatják el a berögzült, ám nem túl hatékony mintákat!

Számodra is eljött a változás ideje? / Fotó: Bors

Ikrek

Érzelmileg most egy fordulóponthoz értél, és még ha az első lépések esetlenek vagy nehézkesek is, nem adod fel. A Szaturnusz rámutat a belső kritikusodra – akit már szinte túl jól ismersz. Mégis, időnként nem árt önvizsgálatot tartani. A Hold–Szaturnusz szembenállás nem épp könnyed hatás, de épp ez lendít mozgásba – és most pont erre van szükséged. Itt az ideje újragondolni, mi tart vissza. Először is, meg kell húznod a határokat: mennyit engedsz be a félelemből az életedbe? Aztán jöhet a változás megvalósítása. Még nem késő,a kozmikus erők most melletted állnak.

Szűz

Te tudod, mit jelent terheket cipelni – most viszont azt tanulod, hogyan tegyél le belőlük néhányat. Ez nagy lépés számodra, hiszen mostanában kezdted felismerni: nem minden a te felelősséged. Saját örömöd útjába álltál, de a Szaturnusz erejét most arra használhatod, hogy kitörj a korlátaidból. Engedd el a tökéletességet! Az igazi átalakulás ott kezdődik, ahol megengeded magadnak, hogy őszinte legyél és hibázz. Itt az idő, hogy úgy bánj magaddal, ahogyan másokkal tennéd!

Halak

A Hold–Szaturnusz szembenállás felerősíti az igényedet a visszavonulásra és gyógyulásra – még akkor is, ha a világ éppen ennek az ellenkezőjét követeli. A te átalakulásod nem cselekvéssel, hanem pihenéssel kezdődik. Nem tudod (és nem is kell) mások összes problémáját megoldani, de már érzed, hogy a saját utadat akarod járni – akár mások jóváhagyása nélkül is. A te igazi átalakulásod abban rejlik, hogy hamarosan magabiztosan tudsz nemet mondani. Nem azért vagy itt, hogy mások elvárásai szerint élj– ez a te életed, és a saját szabályaid szerint tapasztalhatod meg. A Szaturnusz most finomhangolja a belső iránytűdet, és segít ráérezni, mi az, ami valóban támogatja a lelki békédet.