Nincs mese, ennek a négy csillagjegynek a legnagyobb az egója

Ők azok, akik egy idő után mindig magukról kezdenek el beszélni, bármi is legyen a téma. Nem kétség, hogy a horoszkópjuknak is köszönhető az egoizmusuk. Persze nem rossz emberek ők, egyszerűen el kell fogadni, hogy ők ilyenek. De hogy mely csillagjegyekről is van szó! Most leleplezzük őket.

Ezek a csillagjegyek úgy érzik: ha nem ők vannak a középpontban, valami nagy baj van a világ rendjével Fotó: rawpixel.com

Egoista csillagjegyek: mindnennek róluk kell szólnia

Oroszlán

Aligha meglepő, hogy a legfőbb, legfényesebb égitest, a Nap uralta Oroszlán felkerült erre a listára, sőt, tulajdonképpen ő az, aki ezt a listát vezeti. Tegyük hozzá: ha tehetné, minden listát ő vezetne, hiszen lételeme, hogy első legyen, hogy minden szem rá tapadjon, hogy mindenki rá figyeljen. Imádja a rivaldafényt, él-hal azért, hogy a középpontban legyen mindenhol, ahol csak megjelenik. Magabiztos még akkor is, ha emögött a magabiztosság mögött nincs elegendő tudás.

Kos

A harcias Mars uralta Kos mindig az élen akar végezni. Merész és bátor, nem ismer félelmet, tettrekész, akit a folyamatos versenyszellem tart ébren és élénken. Hajlamos úgy tenni, mintha minden, ami hozzá kötődik, hihetetlen fontossággal bírna - ugyanakkor tény, hogy nagyobb kockázatot vállal bárkinél, vakmerősége pedig épp ezért sokszor kifizetődik.