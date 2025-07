3 csillagjegy, akinek még idén valóra válik a legnagyobb álma: ezt kell érte tennie

Oroszlán

E jegy szülöttei megszokták: született vezetők, akik másokat segítenek, támogatnak céljaik elérésében, miközben határozottságukkal támogatják a bátortalanabbakat. Most azonban az Oroszlán úgy érezheti, valami hiányzik: hiszen amellett, hogy erős, valójában neki is vannak álmai, méghozzá nem is akármilyenek. személyes álmokról van szó, olyanokról, ami a kiteljesedést hordozza magában, és ami idén meg is érkezhet. Az Oroszlánnak ráadásul nem is kell tenni érte, csak várnia - kitartóan. Neki egyetlen feladata van: megfogalmazni a legbelsőbb vágyait, méghozzá hangosan, érthetően, egyértelműen.

Skorpió

A Skorpió nem egyszerűen valamire vágyik, hanem magát a változást keresi, az átalakulást: valami végét és egy új korszak kezdetét. Ez az, ami hajtja előre, és ez az, ami idén rá is találhat. Egy új kezdet, ami nem erőltetett, nem kényszerű, hanem ösztönös, magától érthetődő. Békét hozó. Megnyugvást. A jegy szülötteinek egyetlen feladata van: bízni a lezárásban, még akkor is, ha az hirtelen érkezik. El kell fogadni: nem minden vég (és így nem minden új kezdet) drámai, van, ami halkan, könnyedén zajlik le.