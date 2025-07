Pókhálók és csigalépcső: elfeledett, balatoni nyaralót talált a magyar urbexes – galéria

Fák veszik körül a több zsúfolt szezont is megélt balatoni nyaralót, azonban már évek óta nem szállt meg benne senki. A falai rengeteg titkot őrizhetnek, most mégis konganak az ürességtől. A Felfedező nevű urbexes járt az elhagyatott üdülőben.

Pókhálós csigalépcső a balatoni nyaralóban Fotó: A Felfedező-urbexes

Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például magyar család hátrahagyott otthona, az elhagyatott magyar hotel vagy a munkásszálló rejtélye. Most egy balatoni nyaralóban járt, ami boldog nyarak emlékeit őrzi. Hosszú csigalépcső vezet fel az emeleti szobákba, amikben már csak az ágyak és néhány szék maradt. Az asztalon két üvegpoharat hagytak. Lassan a feledés homályába vész az épület.

