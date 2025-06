Fekete lyukak az otthonunkban? - döbbenetes dolgot fedeztek fel a tudósok

A tudósok szerint akár otthonunkban is lehetnek fekete lyukak, anélkül, hogy bármit is észrevennénk belőlük. A fekete lyukak olyan jelenségek, amelyeket nem szívesen közelítene meg az ember, sötét, elnyelő ürességek, amelyek mindent megsemmisítenek, ami túl közel merészkedik hozzájuk. Azonban néhány ilyen akár az otthonunkban is ott lehet, sőt, lehet, hogy ők felelősek az eltűnő zoknikért is.

Bár a fekete lyuk szó hallatán sok biztató dolog nem jut eszünkbe, ezek a mindennapi mini verziók egészen másak (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A kutatók szerint az univerzum tele lehet az úgynevezett primordiális fekete lyukakkal, ezek az ősrobbanás utáni pillanatokban keletkeztek, és egyes elméletek szerint évente akár ezer is áthaladhat a Föld minden egyes négyzetméterén. Akár előfordulhat, hogy épp most is egy ilyen fekete lyukon ülsz. Azonban nem kell megijedni, ezek a mini verziók nem rántanak be, ugyanis egészen másként működnek, mint a filmekből ismert óriás rokonaik.

A primordiális fekete lyukak hasonlítanak kinézetre a űrbéli óriásokhoz, de különleges módon jöttek létre, közvetlenül az ősrobbanás után, még az első másodpercben. Egyes elméletek szerint már az ősrobbanás utáni töredékmásodpercben létrejöttek, amikor az univerzum nem volt egyenletes, egyes részei sűrűbbek és forróbbak voltak, és ezek a régiók annyira összeomolhattak, hogy fekete lyukak keletkeztek belőlük.

A primordiális fekete lyukak közvetlenül az ősrobbanás után jöttek létre. Ekkor az univerzum hőmérséklete és energiasűrűsége rendkívül magas volt

- nyilatkozta Dr. De-Chang Dai, a kínai Jangcsoui Egyetem fekete lyukakat kutató tudósa.

Egyértelműen a legfőbb különbségük óriás rokonaiktól a méretük. Stephen Hawking számításai szerint ezek a fekete lyukak lehetnek akár 100 000-szer kisebbek egy gemkapocsnál, vagy 100 000-szer nagyobbak a Napnál. A legkisebbek olyan aprók, hogy képesek áthaladni az anyagon, például a Földön vagy akár egy emberi testen is anélkül, hogy bármiféle kárt okoznának, majd végül elpárolognak.

Ráadásul alig sugároznak energiát, szemben a hatalmas társaikkal, és még akkor sem tennének kárt benned, ha 290 km/órás sebességgel haladnának át rajtad.