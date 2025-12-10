Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mit látsz meg először a képen? A válasz döbbenetes titkokat árul el a lelkedről! - Videó

pszichológiai teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 12:30
félholdpszichológus
Ez a teszt tartja most lázba az internetet. Pszichológiai teszt, ami elárulja a lelked titkát.
K. C.
A szerző cikkei

Egy új pszichológiai teszt kavarta fel az internetet – emberek milliói vitatják, mit láttak meg először a különös rajzon. A szakértők szerint a választás nem véletlen: mélyen elárulja, hogyan működik az érzelmi világod, mennyire vagy érzékeny, sőt még azt is, hogy miért bántanak meg olyan könnyen!

Pszichológiai teszt, ami leleplezi a lelked
 Pszichológiai teszt, ami leleplezi a lelked / Fotó: TikTok

Íme a pszichológiai teszt:

@picpsy What do you see first? #psycologytest #whatdoyousee #whatdoyouseefirst #personlatytest #illusionoptic #psychologytest #fyp ♬ Love Of My Life - Metrow Ar

Ha először a kék arcot látod, megdöbbentő érzelmi radarod van:  A pszichológusok szerint a kék arc észlelése azt jelenti, hogy szuperérzékeny vagy a körülötted lévő érzelmi légkörre. Nem csak a saját érzéseidet érzed át mélyen – másokét is magadra veszed. Az empátiád hatalmas erő, de egyben veszély is: könnyen belemerülhetsz a szomorúságba, túlgondolhatod a legapróbb dolgokat, és időnként jobban fáj a világ, mint másoknak. Sokan azt mondják, akik a kék arcot látják meg először, „láthatatlan antennákkal” születnek: képesek érzékelni a hangulatokat egyetlen pillantásból.

Ha a fehér félhold-arcot veszed észre, a remény bajnoka vagy: A félhold a megújulást és a friss kezdeteket szimbolizálja – nem véletlen, ha ez ragadja meg a figyelmedet először. Az ilyen emberek örök optimisták, tele kíváncsisággal és lelkesedéssel minden új tapasztalat iránt. A fehér szín a tisztaságot és finomhangolt érzékelést jelenti – olyan részleteket veszel észre, amelyek másoknak teljesen rejtve maradnak. Intuíciód gyakran megelőzi a logikát, és új helyzetekben gyorsabban alkalmazkodsz, mint bárki más. Az egyetlen veszély? Néha túlságosan is hiszel a jóban, ezért könnyen elsiklasz a valódi kockázatok felett. És az újdonságok iránti lelkesedésed néha arról tereli el a figyelmedet, ami igazán fontos.

Te melyiket láttad meg először?

A válasz többet mesél rólad, mint gondolnád – és lehet, hogy most érted meg igazán, miért reagálsz úgy a világra, ahogy.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu