Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rájönnél, ha a párod megcsalna? Ebből a személyiségtesztből kiderül, hogy van-e okod aggódni!

Rájönnél, ha a párod megcsalna? Ebből a személyiségtesztből kiderül, hogy van-e okod aggódni!

kapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 12:32
szerelemmegcsalásszemélyiségteszt
Sokszor hallani, hogy a nőknek van egy „hatodik érzékük” a hűtlenség leleplezésére. Vajon te mennyire veszed észre a legapróbb jeleket? Töltsd ki legújabb párkapcsolati személyiségtesztünket, és kiderül, megéreznéd-e, ha a párod titkol valamit. Felkészültél?
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Mindannyian féltjük a kapcsolatunkat, a szerelmünket, rettegünk attól a bizonyos harmadik felbukkanásától, de vajon mennyire vagyunk képesek észrevenni a jeleket? Ez a meglepő párkapcsolati személyiségteszt nem csupán szórakoztató, de rávilágít legbelső félelmeidre, valamint  Készülj fel, hogy felfedezd, mennyire vagy érzékeny a jelekre, és vajon van-e okod az aggodalomra. Te mennyire vagy féltékeny típus? Most kiderül!

Féltékenységgel kapcsolatos párkapcsolati személyiségteszt
Személyiségteszt: válaszolj a kérdésekre, és tudd meg, téged fenyeget-e a megcsalás!
Fotó: Tero Vesalainen /  Shutterstock 

Párkapcsolati személyiségteszt, amiből kiderül, mennyire vagy féltékeny típus

1. Mit teszel, ha a kedvesed gyakrabban nézegeti a telefonját?

a) Örömmel várom, hogy elmondja, milyen hírt kapott.
b) Feltűnik, de nem firtatom.
c) Azonnal gyanút fogok, és figyelni kezdem.

2. Miként reagálsz, ha a szerelmed a megszokottnál később ér haza?

a) Biztos sok dolga volt, nem kell semmit reagálnom.
b) Megkérdezem, hogy hol volt, és elhiszem, amit mond.
c) Keresztkérdéseket teszek fel, és figyelem, ellentmond-e magának.

3. Mire gondolsz, ha a párod új parfümöt vagy ruhát vesz, amit korábban sosem viselt?

a) Jól esik neki a változatosság, örülök, hogy ad magára.
b) Nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget.
c) Rögtön arra gondolok, hogy más kedvéért csinosítja magát.

4. Hogyan értelmezed, ha megváltozik a köztetek lévő intimitás?

a) Ez minden kapcsolatban előfordul, teljesen normális.
b) Elgondolkodom, hogy mi lehet az oka, de nem vonok le belőle messzemenő következtetést.
c) Megijedek, mert egyértelmű jelnek tartom, hogy valami nincs rendben.

5. Mit érzel, ha a kedvesed barátai furcsán viselkednek veled?

a) Nem tulajdonítok neki túl nagy jelentőséget, biztos fáradtak.
b) Feltűnik, de inkább legyintek, mert tudom milyenek.
c)  Arra gondolok, hogy előttem titkolóznak.

6. Szerinted mi az oka annak, ha a párod szokatlanul figyelmes lesz?

a) Csak szeret, és ki akarja mutatni.
b) Meglepődöm, de örömmel fogadom.
c) Gyanús nekem, hogy valamit leplezni próbál.

7. Hogyan reagálsz, ha véletlenül meghallasz egy félig titkolt telefonbeszélgetést?

a) Nem törődöm vele, nem hallgatom végig, az ő dolga.
b) Rákérdezek, mert nem titkolózunk egymás előtt.
c) Nyomozni kezdek, és utánajárok, ki volt a vonal másik végén.

8. Mire gondolsz, ha arról álmodsz, hogy a párod megcsal?

a) Csak egy álom, semmi jelentősége.
b) Egy pillanatra elbizonytalanodom, van-e alapja, de utána rájövök, hogy nem.
c) Elkezdem keresni a bizonyítékokat. Az álmok nem hazudnak!

A párkapcsolati személyiségteszt értékelése:

  • Ha leginkább  „a” válaszokat adtál: Hiszel a párodnak, és leginkább a bizalomra építed a kapcsolatodat. Lehet, hogy kevésbé vennéd észre a hűtlenséget, de cserébe nyugodtabb életet élsz.
  • Ha leginkább  „b” válaszokat adtál: Figyelmes, de vagy gyanakvó. Nagy eséllyel észreveszed, ha valami gond van, de nem rágódsz feleslegesen. Valószínűleg ez a legjobb, amit tehetsz.
  • Ha leginkább  „c” válaszokat adtál: Igazi nyomozó alkat vagy! Semmi nem kerüli el a figyelmed, ám vigyázz, mert a túlzott bizalmatlanság árthat a kapcsolatodnak. Hajlamos vagy ott is fenyegetést és veszélyt észlelni, ahol nincs is.

Az alábbi videóból több dologra is rávilágít a megcsalással kapcsolatban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu