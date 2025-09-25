Eszméletlen feladvány pörög a neten: az emberek 90 százaléka képtelen ezt megoldani

Bármilyen hihetetlen, de a különböző optikai illúziók és a képrejtvények elképesztő népszerűségnek örvendenek. Ami érthető is, hiszen ezekkel nem csak jól szórakozhatsz, hanem az elmédet is tornáztathatod vele.
Ennek érdekében pedig elhoztuk a legfrissebb képrejtvényt, amivel most próbára teheted a tudásodat. Az Elektromos Autó Program által elkészített rejtvény arra ösztönzi a résztvevőket, hogy rengeteg más ikon között megtalálják azt, amelyik teljesen le van merülve. Azonban a dolog nem lesz könnyű, ugyanis a szakemberek szerint csak az emberek 10 százaléka képes 38 másodpercen belül megoldani a feladatot. Mutatjuk a feladványt:
Ha neked sem sikerült, ne csüggedj. Nézd meg korábbi képrejtvényeinket, vagy nézd meg ennek a megoldását. Utóbbihoz görgess lefelé.
Nem fokozzuk tovább az izgalmakat, ide kattintva megtudhatod hol bújt meg a lemerült akkumulátor ikon.
