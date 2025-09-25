Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Eszméletlen feladvány pörög a neten: az emberek 90 százaléka képtelen ezt megoldani

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 11:00
Rajtad vajon kifog ez a trükkös teszt?
Bármilyen hihetetlen, de a különböző optikai illúziók és a képrejtvények elképesztő népszerűségnek örvendenek. Ami érthető is, hiszen ezekkel nem csak jól szórakozhatsz, hanem az elmédet is tornáztathatod vele.

kérdőjel kvíz
Hihetetlen képrejtvény pörög a neten, te meg tudod oldani? Fotó: Pexels

Ennek érdekében pedig elhoztuk a legfrissebb képrejtvényt, amivel most próbára teheted a tudásodat. Az Elektromos Autó Program által elkészített rejtvény arra ösztönzi a résztvevőket, hogy rengeteg más ikon között megtalálják azt, amelyik teljesen le van merülve. Azonban a dolog nem lesz könnyű, ugyanis a szakemberek szerint csak az emberek 10 százaléka képes 38 másodpercen belül megoldani a feladatot. Mutatjuk a feladványt:

Ha neked sem sikerült, ne csüggedj. Nézd meg korábbi képrejtvényeinket, vagy nézd meg ennek a megoldását. Utóbbihoz görgess lefelé.

 

Nem fokozzuk tovább az izgalmakat, ide kattintva megtudhatod hol bújt meg a lemerült akkumulátor ikon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
