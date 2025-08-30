Válassz az európai kastélyok közül, és kiderül, mi az igazi szeretetnyelved

A pszichológia szerint mindannyian más módon fejezzük ki és fogadjuk el a szeretetet – ezek az úgynevezett „szeretetnyelvek”. Ha tudod, hogy nálad melyik a legerősebb, sokkal könnyebb lehet boldog és harmonikus kapcsolatot kialakítanod. Ebben a játékos személyiségtesztben öt kérdésre kell válaszolnod, mindegyiknél egy-egy gyönyörű európai kastélyt kell kiválasztanod. A döntéseidből kiderül, mi az, ami számodra a legmélyebb kötődést jelenti a szerelemben.

„A szeretet nyelve egyetemes, ám ahányan vagyunk, annyiféle nyelvjárását beszéljük.” – Gary Chapman

Fotó: SOPA Images / GettyImages

Játékos személyiségteszt: az európai kastélyok elárulják, mi a valódi szeretetnyelved

Annyi a dolgod, hogy mindegyik kérdésben válassz a felsorakoztatott európai kastélyok közül, és a teszt végén megtudhatod, mi a te igazi szeretetnyelved! Az öt szeretetnyelv egy pár- és pszichoterápiai fogalom, amelyet Gary Chapman amerikai író, párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó, lelkész alkotott meg 1992-ben. Chapman szerint a szeretetnyelv az a mód, ahogy az emberek kifejezik és megélik a szeretetet.

Az öt szeretetnyelv a következő:

Elismerő szavak

Minőségi idő

Ajándékozás

Szívességek

Testi érintés

Ezek közül mindannyiunknak van egy elsődleges és egy másodlagos szeretetnyelve, amelyek mélyebben hatnak ránk az összes többinél. Lássuk, a te szeretetnyelvedről mit árul el a személyiségtesztünk!

Melyik kastélyban töltenéd el legszívesebben a nászutad?

A) Neuschwanstein-kastély, Németország

B) Versailles-i palota, Franciaország

C) Pena Palota, Portugália

D) Bran-kastély, Románia

E) Szentpétervári Téli Palota, Oroszország

Hol tartanád az évfordulótokat?

A) Chambord-kastély, Franciaország

B) Alhambra, Spanyolország

C) Hohenzollern-kastély, Németország

D) Edinburgh-i kastély, Skócia

E) Belvedere-palota, Ausztria

Melyik helyszínen mondanád ki újra az „igent”?

A) Peles-kastély, Románia

B) Schönbrunn, Ausztria

C) Mont Saint-Michel, Franciaország

D) Kilkenny-kastély, Írország

E) Peterhof-palota, Oroszország

Melyik kastélyban töltenél el egy egész hetet a pároddal?

A) Bodiam-kastély, Anglia

B) Windsor-kastély, Anglia

C) Château de Chillon, Svájc

D) Buda Vár, Magyarország

E) Versailles melletti Grand Trianon, Franciaország