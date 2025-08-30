Válassz az európai kastélyok közül, és kiderül, mi az igazi szeretetnyelved

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 12:45
szeretetnyelvszemélyiségteszt
Mindenkinek más a szeretetnyelve. Van, aki az ajándékok nyelvén beszél, van, akinek az együtt töltött minőségi idő számít, és van, aki szavakban, míg más tettekben vagy érintésben fejezi ki az érzelmeit. Válassz a személyiségtesztünkben felsorakoztatott európai kastélyok közül, és amelyik a leginkább vonz, abból megtudhatod, mi a te igazi szeretetnyelved!
A pszichológia szerint mindannyian más módon fejezzük ki és fogadjuk el a szeretetet – ezek az úgynevezett „szeretetnyelvek”. Ha tudod, hogy nálad melyik a legerősebb, sokkal könnyebb lehet boldog és harmonikus kapcsolatot kialakítanod. Ebben a játékos személyiségtesztben öt kérdésre kell válaszolnod, mindegyiknél egy-egy gyönyörű európai kastélyt kell kiválasztanod. A döntéseidből kiderül, mi az, ami számodra a legmélyebb kötődést jelenti a szerelemben. 

The Château de Chambord, kastély a folyó partján, személyiségteszt, szeretetnyelv
„A szeretet nyelve egyetemes, ám ahányan vagyunk, annyiféle nyelvjárását beszéljük.” – Gary Chapman
Fotó: SOPA Images /   GettyImages

Játékos személyiségteszt: az európai kastélyok elárulják, mi a valódi szeretetnyelved 

Annyi a dolgod, hogy mindegyik kérdésben válassz a felsorakoztatott európai kastélyok közül, és a teszt végén megtudhatod, mi a te igazi szeretetnyelved! Az öt szeretetnyelv egy pár- és pszichoterápiai fogalom, amelyet Gary Chapman amerikai író, párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó, lelkész alkotott meg 1992-ben. Chapman szerint a szeretetnyelv az a mód, ahogy az emberek kifejezik és megélik a szeretetet.

Az öt szeretetnyelv a következő:

  • Elismerő szavak
  • Minőségi idő
  • Ajándékozás
  • Szívességek
  • Testi érintés
    Ezek közül mindannyiunknak van egy elsődleges és egy másodlagos szeretetnyelve, amelyek mélyebben hatnak ránk az összes többinél. Lássuk, a te szeretetnyelvedről mit árul el a személyiségtesztünk!

Melyik kastélyban töltenéd el legszívesebben a nászutad?

A) Neuschwanstein-kastély, Németország
B) Versailles-i palota, Franciaország
C) Pena Palota, Portugália
D) Bran-kastély, Románia
E) Szentpétervári Téli Palota, Oroszország

Hol tartanád az évfordulótokat? 
A) Chambord-kastély, Franciaország
B) Alhambra, Spanyolország
C) Hohenzollern-kastély, Németország
D) Edinburgh-i kastély, Skócia
E) Belvedere-palota, Ausztria

Melyik helyszínen mondanád ki újra az „igent”? 
A) Peles-kastély, Románia
B) Schönbrunn, Ausztria
C) Mont Saint-Michel, Franciaország
D) Kilkenny-kastély, Írország
E) Peterhof-palota, Oroszország

Melyik kastélyban töltenél el egy egész hetet a pároddal? 
A) Bodiam-kastély, Anglia
B) Windsor-kastély, Anglia
C) Château de Chillon, Svájc
D) Buda Vár, Magyarország
E) Versailles melletti Grand Trianon, Franciaország

Melyik kastély kertjében piknikeznél a pároddal?
A) Versailles-i kertek, Franciaország
B) Alcázar kertje, Spanyolország
C) Mirabell-kert, Ausztria
D) Sárvári vár parkja, Magyarország
E) Sanssouci-palota kertje, Németország

Értékelés:

Ha a legtöbb válaszod A: a te szeretetnyelved a minőségi idő. Számodra a legfontosabb, hogy együtt legyetek, megéljétek a pillanatokat, és közös élményeket gyűjtsetek.

Ha a legtöbb válaszod B: a te szeretetnyelved az ajándékozás. Nem az érték számít, hanem az, hogy a párod figyelmesen, szeretettel válasszon valamit, ami illik hozzád, amit szeretsz.

Ha a legtöbb válaszod C: a te szeretetnyelved a szívből jövő szavak. Imádod hallani, hogy szeretnek, fontos számodra a bátorítás és az őszinte dicséret.

Ha a legtöbb válaszod D: a te szeretetnyelved a testi érintés. Számodra ölelésekkel és apró érintésekkel lehet kifejezni a legmélyebb szeretetet.

Ha a legtöbb válaszod E: a te szeretetnyelved a szívesség. Akkor érzed igazán szeretve magad, ha a párod tettekkel segít, leveszi a válladról a terheket, és kimutatja, hogy melletted áll jóban-rosszban.

A 10 leghíresebb kastély a történelemből:

