Üzen az Univerzum: az év utolsó újholdja durva változást hoz 3 csillagjegy számára

Az Újhold ezúttal irányba állít, és felnyitja a szemed azokra a fontos dolgokra, amire muszáj figyelmet fordítani. De ne aggódj, ezek a kihívások mindenben csak előre visznek majd az életedben, a kapcsolataidban vagy a karrieredben. Ne félj magad átadni, engedd el a makacsságod, és hagyd, hogy az újhold előre vigyen.
Eljött az év utolsó holdciklusának ünneplésének ideje. A hónap újholdja december 19-én, a téli napforduló előtt pár nappal következik be, ami különösen ünnepélyes kozmikus pillanattá teszi, hiszen ez az év utolsó jelentős holdciklusa. Ez egy izgalmas és optimista pillanat, amelyben mind a visszatekintés, mind a cselekvés vágya jelen van. A decemberi újhold által leginkább érintett csillagjegyek számára ez különösen jelentős lesz.
A december 19-i újhold a világi és tudásszomjas Nyilas jegyében kel fel – a szerelem bolygója, a Vénusz és a szellemi bolygó, a Merkúr mellett –, a változékony tűzjegy energiája nem másra vágyik, mint hogy vad és szabad legyen. Ez a holdfázis pedig most arra ösztönöz, hogy felfedezd az új tájakat elméddel, testeddel és lelkeddel, új tapasztalatokat gyűjts és minél több bölcsességet szerezz. A vándorlás vágya ugyanúgy érvényes a filozófiai, mint a fizikai világban, ezért engedd, hogy belső kalandvágyad előtérbe kerüljön.
Ne korlátozd magad csak azokra a célokra, amelyek könnyen elérhetők vagy könnyen megvalósíthatók! Ne feledd azonban, hogy a Hold a szigorú Szaturnusszal és az éteri Neptunusszal áll szemben, ami a kemény valóság és az irreális idealizmus keverékeként nyilvánulhat meg – és egyik sem az, amivel foglalkozni akarsz, amikor magasabb célok felé törekszel.
Végül is meg kell találnod az egyensúlyt, amikor legvadabb álmaidat követed, és ez az újhold az ideális alkalom erre. Az optimizmus szükséges, de a a delírium nem segít. Fontos, hogy higgy magadban, mert ha elveszted a hited, az első nehézségnél letérsz a pályádról és akkor bizony nem jutsz sehova. A lényeg, hogy bízz az univerzumban és magadban! Célozz a csillagokra, de tudd, hogy lehet, hogy át kell kelni egy-két viharfelhőn, hogy elérd, ami a szivárványon túl van.
A világ tele van érdekes emberekkel, és soha nem tudhatod, mikor találkozol valakivel, aki megváltoztatja az életedet. Legyen az lelki társ, potenciális kreatív partner vagy egyszerűen csak egy idegen, aki néhány sorsdöntő tanácsot ad neked, majd eltűnik, mindig lesz valaki különleges a környezetedben, aki a sarkon vár rád, és meg tudja változtatni az életedet.
A helyzet a következő: az élet hozhat neked citromokat, de a limonádét magadnak kell elkészítened, ezért ne hagyd, hogy a félelmeid vagy az egód megakadályozzanak abban, hogy kapcsolatba lépj valakivel, akivel normális körülmények között nem találkoznál.
Ideje új lapot nyitni és megváltoztatni a viselkedésedet. Lehet, hogy már egy ideje érzed, hogy komoly személyes változások készülnek a felszín alatt, de amint ez a holdfázis bekövetkezik, valószínűleg készen állsz arra, hogy teljes erővel elindítsd magad a változás útján.
Lelkesedhetsz azokért a dolgokért, amikben hiszel, de mivel minden nap új élményeket és mélyebb bölcsességet hoz, hogyan várhatnád el, hogy világnézeted változatlan maradjon? Fogadd el a változás természetét, és engedd magadnak, hogy eldobd a régi dogmákat, és új gondolkodásmódokat próbálj ki.
Ha ránézel a jelenlegi karrieredre, izgatottá tesz? Szenvedélyesen szereted azt, amit csinálsz? Kihívásnak érzed az új dolgok megtanulását és az új élmények megszerzését? Ha a válasz nem, akkor most fontos, hogy új utakat keress és elgondolkodj azon, mi az, ami igazán megdobogtatja a szíved.
Soha nem késő visszatérni az iskolapadba, mentorral dolgozni vagy megkockáztatni egy olyan munkát, amely karrieredben fordulatot hozhat – tehát most biztosan nem az a pillanat jön, hogy feladd az álmaidat. Adj teret magasabb törekvéseidnek - olvasható a Yourtango cikkében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.