Üzen az Univerzum: az év utolsó újholdja durva változást hoz 3 csillagjegy számára

Az Újhold ezúttal irányba állít, és felnyitja a szemed azokra a fontos dolgokra, amire muszáj figyelmet fordítani. De ne aggódj, ezek a kihívások mindenben csak előre visznek majd az életedben, a kapcsolataidban vagy a karrieredben. Ne félj magad átadni, engedd el a makacsságod, és hagyd, hogy az újhold előre vigyen.

Az újhold kegyetlenül belerángat a változásba

Fotó: sarayut Thaneerat / GettyImages

Az újhold rávesz arra, hogy változtass

Eljött az év utolsó holdciklusának ünneplésének ideje. A hónap újholdja december 19-én, a téli napforduló előtt pár nappal következik be, ami különösen ünnepélyes kozmikus pillanattá teszi, hiszen ez az év utolsó jelentős holdciklusa. Ez egy izgalmas és optimista pillanat, amelyben mind a visszatekintés, mind a cselekvés vágya jelen van. A decemberi újhold által leginkább érintett csillagjegyek számára ez különösen jelentős lesz.

A december 19-i újhold a világi és tudásszomjas Nyilas jegyében kel fel – a szerelem bolygója, a Vénusz és a szellemi bolygó, a Merkúr mellett –, a változékony tűzjegy energiája nem másra vágyik, mint hogy vad és szabad legyen. Ez a holdfázis pedig most arra ösztönöz, hogy felfedezd az új tájakat elméddel, testeddel és lelkeddel, új tapasztalatokat gyűjts és minél több bölcsességet szerezz. A vándorlás vágya ugyanúgy érvényes a filozófiai, mint a fizikai világban, ezért engedd, hogy belső kalandvágyad előtérbe kerüljön.

Ne korlátozd magad csak azokra a célokra, amelyek könnyen elérhetők vagy könnyen megvalósíthatók! Ne feledd azonban, hogy a Hold a szigorú Szaturnusszal és az éteri Neptunusszal áll szemben, ami a kemény valóság és az irreális idealizmus keverékeként nyilvánulhat meg – és egyik sem az, amivel foglalkozni akarsz, amikor magasabb célok felé törekszel.

Végül is meg kell találnod az egyensúlyt, amikor legvadabb álmaidat követed, és ez az újhold az ideális alkalom erre. Az optimizmus szükséges, de a a delírium nem segít. Fontos, hogy higgy magadban, mert ha elveszted a hited, az első nehézségnél letérsz a pályádról és akkor bizony nem jutsz sehova. A lényeg, hogy bízz az univerzumban és magadban! Célozz a csillagokra, de tudd, hogy lehet, hogy át kell kelni egy-két viharfelhőn, hogy elérd, ami a szivárványon túl van.