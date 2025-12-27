„Imádta a karácsonyt, ahogy én is” – Exkluzív interjú Charles Dickens szépunokájával Catherine Dickens-el

Bizony, Catherine Dickens annak a Charles Dickensnek a szépunokája, akit bátran nevezhetünk a karácsony atyjának. Az angol író Karácsonyi ének című regényével az egész világ szívébe belopta magát, de olyan híres irodalmi műveket is neki köszönhetünk, mint a Twist Olivér, a Copperfield Dávid vagy a Szép remények. A híres író szépunokája, Catherine Dickens Csákberényben él immár 23 éve, de az angliai Yorkshireben született. Nem véletlenül, hiszen édesanyja magyar származású, a híres grófi család, a Wenckheim dinasztia sarja. Catherine így anyai és apai ágról is híres felmenőktől származik, alázata és szerénysége alapján azonban ezt senki nem mondaná meg róla. Otthonában fogadott minket, ahol beavatott a Dickens család ősi titkaiba és legendáiba.

Catherine Dickens, Charles Dickens szépunokája anyai és apai ágon is nagy múltú családból származik. Fotó: Markovics Gábor

„Igazi angol gyerekkorom volt”- Idézte fel a Wenckheim leszármazott

Catherine Yorkshireben született, egy igazi hűvös, klasszikus brit házban nőtt fel testvérével, Lucyval, lovak és pónik társaságában. Gyerekkora különleges volt, hiszen édesanyja magyar grófnő, édesapja pedig a Dickens család feje volt, ami sokat jelentett akkoriban.



Az én szépnagyapám volt Charles Dickens, ami azt jelenti, hogy az ő unokája, akit Henry Charles Dickensnek hívtak, az én dédnagyapám volt, aki még ringatott engem a karjaiban

– kezd bele családja történetébe, egészen az elejétől.

– Azt mindig is tudtam, hogy Dickens név igazán jelentőségteljes, körülbelül nyolc éves lehettem, amikor először olvastam a Karácsonyi éneket és akkor már tudtam, hogy az ősöm írta. De megmondom őszintén, sosem hencegtem ezzel, nem azzal kezdem a bemutatkozást, hogy a nagy angol író szépunokája vagyok. Ezt kicsit ciki is lenne csinálni, hiszen Angliában nekem teljesen természetes volt, hogy híres emberek leszármazottaival jártam egy iskolába. De külföldön mindig rácsodálkoznak a vezetéknevemre – meséli Catherine, aki bár többször is megházasodott, a Dickens névhez mindig ragaszkodott.



Nagyon jó érzés volt, amikor bentlakásos iskolába jártam, hogy ott is gyakran előadták a Karácsonyi éneket, de inkább csak magamban éltem meg az örömöt, nem büszkélkedtem híres szépnagyapámmal. Külföldön viszont ha bemutatkozok mindig elámulnak az emberek, hogy „Dickens? Az a Dickens?”. Én pedig megszeppenve mondom, hogy hát igen, a szépunokája vagyok

– meséli. A családban sok legenda és érdekes történet maradt fenn, amiket Catherine büszkén őriz.