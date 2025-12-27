„Imádta a karácsonyt, ahogy én is” – Exkluzív interjú Charles Dickens szépunokájával Catherine Dickens-el

Bizony, Catherine Dickens annak a Charles Dickensnek a szépunokája, akit bátran nevezhetünk a karácsony atyjának. Az angol író Karácsonyi ének című regényével az egész világ szívébe belopta magát, de olyan híres irodalmi műveket is neki köszönhetünk, mint a Twist Olivér, a Copperfield Dávid vagy a Szép remények. A híres író szépunokája, Catherine Dickens Csákberényben él immár 23 éve, de az angliai Yorkshireben született. Nem véletlenül, hiszen édesanyja magyar származású, a híres grófi család, a Wenckheim dinasztia sarja. Catherine így anyai és apai ágról is híres felmenőktől származik, alázata és szerénysége alapján azonban ezt senki nem mondaná meg róla. Otthonában fogadott minket, ahol beavatott a Dickens család ősi titkaiba és legendáiba.
Catherine Yorkshireben született, egy igazi hűvös, klasszikus brit házban nőtt fel testvérével, Lucyval, lovak és pónik társaságában. Gyerekkora különleges volt, hiszen édesanyja magyar grófnő, édesapja pedig a Dickens család feje volt, ami sokat jelentett akkoriban.
Az én szépnagyapám volt Charles Dickens, ami azt jelenti, hogy az ő unokája, akit Henry Charles Dickensnek hívtak, az én dédnagyapám volt, aki még ringatott engem a karjaiban
– kezd bele családja történetébe, egészen az elejétől.
– Azt mindig is tudtam, hogy Dickens név igazán jelentőségteljes, körülbelül nyolc éves lehettem, amikor először olvastam a Karácsonyi éneket és akkor már tudtam, hogy az ősöm írta. De megmondom őszintén, sosem hencegtem ezzel, nem azzal kezdem a bemutatkozást, hogy a nagy angol író szépunokája vagyok. Ezt kicsit ciki is lenne csinálni, hiszen Angliában nekem teljesen természetes volt, hogy híres emberek leszármazottaival jártam egy iskolába. De külföldön mindig rácsodálkoznak a vezetéknevemre – meséli Catherine, aki bár többször is megházasodott, a Dickens névhez mindig ragaszkodott.
Nagyon jó érzés volt, amikor bentlakásos iskolába jártam, hogy ott is gyakran előadták a Karácsonyi éneket, de inkább csak magamban éltem meg az örömöt, nem büszkélkedtem híres szépnagyapámmal. Külföldön viszont ha bemutatkozok mindig elámulnak az emberek, hogy „Dickens? Az a Dickens?”. Én pedig megszeppenve mondom, hogy hát igen, a szépunokája vagyok
– meséli. A családban sok legenda és érdekes történet maradt fenn, amiket Catherine büszkén őriz.
Bár aki az interneten rákeres, elolvashatja Charles Dickens életét, azt kevesen mondhatják el magukról, hogy első kézből, a szépunokája által ismeri meg a híres író történetét és személyiségét.
– Tudni kell róla, hogy a történetmesélés szeretete a nagymamájától jött, aki egy takarítónő volt Észak-Angliában. Ő mesélt sok érdekes és vicces történetet Charlesnak, amikor kicsi volt, amit aztán ő felnőve, regények formájában elmesélt a világnak. Amikor ezt a történetet hallottam elnevettem magam, mert én nagyon szeretek takarítani, és ezek szerint nem véletlenül, hiszen a génjeimben van – nevet Catherine.
Dickens nagyon szerette a karácsonyt, az ünnep igazi fesztivál volt számára, hatalmas ünnepséggel, zenével és rengeteg étellel. Már december 23-án elkezdte és egészen január 6-ig tartott. A családjával csinált egy kis színpadot a házban és előadásokat tartottak a barátaiknak. Elhíresült egy ital is, amit mindig készített, ez a „Smoking bishop”, ami olyan mint a forralt bor, de Dickens saját receptje alapján készült. A karácsonyi móka tehát heteken át tartott náluk, ami rám is átragadt, én is sokáig ünneplem. De Dickens nemcsak a szerettei és a barátai körében volt népszerű, Viktória királynő is gyakran fogadta őt. Ha jött valaki külföldről a Buckingam-palotába, akkor elhívta őt, hogy adjon elő valamit a vendégnek. De ő nem mindig mondott igent, néha szigorú volt, hiába szeretett nagyon történeteket mesélni. Viszont azt fontos leszögezni, hogy a Dickens család nem volt sznob, ahogy maga az író sem. Ő mindenkinek mesélt, a társadalom minden szintjén élő embernek. Nem tett különbséget szegény és gazdag között sosem, így a mi családunk is ugyanilyen maradt
– részletezi Catherine. De nemcsak legendák és emlékek, hanem konkrét relikviák is megbújnak a szépunokánál, aki büszkén mutatja meg nekünk Dickens söröskorsóját, botját és kalapácsát is, amit arra használt az író, hogy csendet teremtsen a teremben, ha épp felolvasott a nagyközönségnek.
Catherine-ék karácsonyában fontos szerepe van a Karácsonyi ének című műnek. Rendszeresen megnézik a filmadaptációt belőle az ünnepekben és anno a lányának, Meginek is felolvasta az ikonikus regényt, amikor még kicsi volt.
– Szerintem ez egy fantasztikus történet, mindig elővesszük karácsonykor. Fontos dolog az, amiről szól és minden évben emlékeztetni kell magunkat arra, hogy mi mindenünk van. A Karácsonyi ének pedig éppen erről szól. Nagyon érdekes, hogy most szeptemberben voltam pont Londonban, ahol meglátogattuk azt a helyet, ahol Dickensnek a Karácsonyi ének ötlete jött, és az inspiráció Ebenezer Scrooge karakteréhez. Nagyon különleges volt ott állni. De az is különleges volt, amikor a lányomnak, Meginek először olvastam fel a történetet. Hiszen bár ő már itt született Magyarországon, ő ugyanúgy tudja, hogy Dickens leszármazott, sőt, a londoni múzeumban meg is mutattam neki a Dickens családfát, amin az ő neve is szerepel – meséli.
Catherine a Dickens hagyományokhoz híven tartja a karácsonyt. Náluk is szokás a hosszú ünneplés, de ők csak december 24-én kezdik. Ilyenkor összegyűlik a család, vicceket mesélnek egymásnak, társasjátékoznak és jókat esznek.
– Régóta szeretném elkészíteni Dickens karácsonyi menüjét is, ami egy 14 fogásból álló valódi lakoma. Azonban olyan különleges hozzávalók kellenek, hogy még nem sikerült megvalósítanom. Ráadásul nálunk inkább a férjem, Graham főz, én pedig díszítek. A fogások között szerepel a karácsonyi puding és a sült hús is, de szokás nálunk a diótörő készítés és a karácsonyi zoknik kiakasztása is. Ami viszont egyértelműn magyar kötődésű, hogy gyerekkorom óta hozzánk nem a Mikulás hozza az ajándékot, hanem a Jézuska. Ez így van még most is, a magyar szokások pedig apránként beszöktek az angol tradíciók közé. Például a jó magyar vörösbor kihagyhatatlan eleme a karácsonyi ünneplésnek – meséli büszkén. A Karácsonyi ének című mű pedig mint minden évben, idén is előkerül, hogy emlékeztesse őt arra, honnan jön és utat mutatva, merre tart, szépnagyapja, Charles Dickens szavain keresztül.
Catherine nem csak apai, de anyai ágon is híres családból származik. Édesanyja ugyanis Jeanne-Marie Wenckheim, aki grófkisasszonyként nőtt fel Magyarországon. Még a világháború elől menekítették őt ki az országból, így került Angliába, ahol beházasodott a Dickens családba. Lánya, Catherine azonban visszatért Magyarországra, itt talált igazi otthonra. Ma pedig ugyanolyan büszke, hogy Wenckheim leszármazott, mint hogy mellette Dickens, hiszen egykor a grófi családé volt egész Békés megye.
