Magyarországon él Charles Dickens szépunokája. Olyan az élete, mintha a Bridgertonban játszódna

– Mindig arra tanított minket, hogy soha ne hazudjunk és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt – mondja. – Édesanyámnak nagyon erős katolikus hite van, sokat mesélt Jézusról, Istenről, ezeknek azóta is fontos részük van az életemben. Imádtuk édesanyánkban, hogy nagyon rugalmas volt, ami abból adódott, hogy a háborús időkben sokáig menekültként élt. Édesapám személyisége sokkal nehézkesebb volt, de anyám fantasztikusan bánt vele. Édesapámtól pedig a Dickens vonalat örököltem. Gyakran mondta, hogy bárcsak Kovács lenne a vezetékneve, hisz sokszor kiemelték a származása miatt az iskolában, a katonaságnál pedig költőnek csúfolták. Számomra nagy büszkeség, hogy viselhetem a nevét, hiszen nagyszerű ember volt, aki óriási szellemi örökséget hagyott hátra. Tőle jön a nyitottságom és a közvetlenségem. Ő is mindenkivel szót értett, a királynővel és a hordófiúval egyaránt. Természetesen eljátszottam már a gondolattal, hogy milyen lenne grófnőnek lenni. A nagybátyám révén az unokatestvéreim megkapták ezt, illetve a hercegi címet. De édesanyám felvilágosított, hogy anyai ágon nem öröklődnek, úgyhogy azzal szoktam viccelődni, hogy be kell érnem a Dickens névvel.

„Hat éve vagyunk együtt Graham-el”

Catherine 23 éve költözött Magyarországra, többek között azért, mert édesapja halála után, édesanyja visszaköltözött szülőföldjére. Távolról sem úgy él, mint egy úrinő. Csákberényi birtokán, megállás nélkül csinál valamit, kertészkedik, lakberendez, karban tartja a medencéket, vezényli a felújításokat. Lányának édesapja jó pár éve elhunyt, sokáig fohászkodott azért, hogy újra rátaláljon a szerelem. Második férjével, Graham-el az interneten keresztül ismerkedtek meg.

Fotó: NDUSTRIALSTUDIOS

– Ő egy igazi angol úriember, aki szeret szépen felöltözni, mindig kedves, udvarias – meséli. – Neki is jó a humora, rengeteget nevetünk és soha nem vitázunk. Imádja a focit, ő természetesen Angliának szurkol, én viszont azt kiabálom: hajrá Magyarország! Nagyon örülünk Szoboszlai Dominik focistának, aki magyarként, egy angol csapatban, a Liverpoolban játszik. Egyébként az első találkozásunk Angliában történt Grahammel, de már akkor leszögeztem, hogy soha többé nem fogok ott élni. Ha velem akar lenni, Magyarországra kell költöznie. Szeretek látogatóba menni, hiszen vannak ott barátaim, imádom az angol kocsmákat, de mindig alig várom, hogy haza jöjjek. Szeretem a magyarokat, mert tehetségesek, csendesek, és könnyű őket megnevettettetni. Azt hiszem, nagyon hasonlít az angol és a magyar humor. Nekem már ez az igazi otthonom…