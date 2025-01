"Megőrülök a kollégámtól: undorító dolgot csinál az irodában!"

Az otthonos munkakörnyezet fogalmát egy új dogozó magasabb szintekre emelte, mint azt kollégái szerették volna. Egy nő Redditen osztotta meg problémáját, miszerint a január elején érkezett ügyvédi irodájukba egy új kolléga, akinek egyik szokása az, hogy leveszi cipőjét munka közben és mezítláb dolgozik.

A kolléga furcsa szokása hamar szemet szúrt a nőnek, aki a konfrontációt választotta a probléma orvoslására. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A nő decemberben kezdett el az irodában dolgozni, majd januárban érkezett egy új munkatárs, akivel asztaluk szomszédos, így az undorító szokás nagyon zavarja a napi munkáját.

Mivel ugyanazon az asztalon vagyunk, a szag elviselhetetlenné válik. Zokni nélkül hordja cipőjét és mivel az épület liftje nem működik, 31 fok mellett naponta öt emeletet mászunk meg.

Először csak apróbb megjegyzésekkel próbálta jelezni a kollégájának a zavaró szagot, majd később négyszemközt megkérte arra, hogyha lehet, hagyja magán a cipőjét.

A probléma a személyes felhívások ellenére nem oldódott meg, így úgy döntött nem tűri csöndben tovább az egészet. Mikor levette újra cipőjét, mindenki szeme láttára konfrontálta a problémával kapcsolatban, amire a nő csak annyit válaszolt, hogy kényelmetlen a magassarkúja, így munka közben le fogja venni.

Most a Reddit közösségéhez fordult tanácsokért, mert nem tudja, ő lenne-e a rossz ember a helyzetben vagy a kollégája ennyire illemtelen. A felhasználók nagy része egyetértett vele, az egyik kommentelő még azt is megjegyezte, hogy az iroda egy közös munkakörnyezet, aminek vannak írott és íratlan szabályai amiket be kell tartani. Az, hogy valaki mezítláb van, nemcsak másoknak kellemetlen, de még egészségtelen is - írta a People.