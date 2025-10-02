Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Elhunyt Jane Goodll brit etológus, antropológus és primatológus.

Egy nő, aki újraírta az állatvilágról alkotott képünket – Jane Goodall életének legszebb pillanatai képekben

környezetvédelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 13:45
jane goodall csimpánz állatvédelem
A természet titkai csak annak tárulnak fel igazán, aki képes türelemmel és alázattal figyelni. Jane Goodall munkássága a csimpánzok kutatásában és a környezetvédelemben forradalmi jelentőségű lett.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

2025. október 1-jén, 91 éves korában elhunyt Jane Goodall, a világ legismertebb csimpánzkutatója és környezetvédelmi aktivistája. Az angol etológus több mint hat évtizeden át tanulmányozta a vadon élő csimpánzok életét a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban, és úttörő munkájával új szemléletet hozott a tudományba.

Jane Goodall előadást tart
Jane Goodall munkája közben, Kaliforniában hunyt el, miközben az országot járta, hogy előadásokat tartson a környezetvédelemről.
Fotó: AFP /  AFP

Hogyan változtatta meg a világot Jane Goodall áldozatos munkája?

Már fiatalon vágyott Afrikába, ahol Louis Leakey támogatásával kezdte el kutatásait, amelyek során elsőként mutatta be, hogy a csimpánzok eszközhasználatra és összetett társas kapcsolatokra képesek. 1977-ben létrehozta a Jane Goodall Intézetet, majd a Roots & Shoots programot, amely fiatalok ezreit inspirálta a természet védelmére.

Élete során fáradhatatlanul küzdött az állatok jogaiért, a fenntarthatóságért és a klímaváltozás hatásainak mérsékléséért.

Az ENSZ 2002-ben a béke hírnökévé nevezte ki, elismerve globális küldetését. Goodall nemcsak tudósként, hanem humanistaként is kiemelkedett: munkája nyomán milliók gondolkodtak el az ember és a természet kapcsolatáról. Írásaiban és előadásaiban mindig a remény és a cselekvés üzenetét közvetítette.

Halálával a világ egyik legnagyobb természetvédő hangja némult el, de öröksége tovább él intézeteiben, könyveiben és követőinek munkájában. Jane Goodall neve örökre összeforr a csimpánzokkal és az emberi felelősségvállalás gondolatával.

Jane Goodall 1934-ben született Angliában, és már gyermekkorában az volt az álma, hogy Afrikában figyelhesse meg a vadon élő állatokat.
2002 áprilisában Kofi Annan, az ENSZ főtitkára „a Béke hírnöke” címet adományozta Jane Goodallnak.
Jane Goodallt számos egyetem választotta díszdoktorává, mint a hollandiai Utrechti Egyetem, a müncheni Ludwig-Maximillian Egyetem, a skót Stirling Egyetem, a taiwani Providence Egyetem, és több amerikai egyetem.
Dr. Goodall kutatásai során tanulmányozta a csimpánzok közösségi struktúráját és az egyes csimpánzok közötti társadalmi kötelékeket.
2003-ban II. Erzsébet brit királynő Jane Goodallt a Brit Birodalom Hölgyévé (Dame, DBE) nevezte ki, majd 2006-ban megkapta a Francia Becsületrendet is.
A Jane Goodall által életre hívott természet- és környezetvédelmi hálózatnak, a Rügyek és Gyökerek (Roots & Shoots) mozgalomnak ma már több mint 11 000 csoportja van 115 országban.
Dr. Goodall 2022-től 2025-ben bekövetkezett haláláig a Nonhuman Rights Project igazgatótanácsának tagja volt. 2002 áprilisában az ENSZ békenagykövetévé nevezték ki, emellett a Világjövő Tanácsának tiszteletbeli tagja is volt .
Goodall édesanyjának tulajdonítja, hogy ő ösztönözte őt a primatológia (a nem emberi főemlősökkel foglalkozó tudomány) pályájának megválasztására, amely akkoriban egy férfiak által uralt terület volt.
2025. januárjában dr. Goodall átvehette Joe Biden amerikai elnöktől az Elnöki Szabadságérmet (Presidential Medal of Freedom), az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését.
Dame Jane Goodall inspiráló élete követni való út.
Galéria: Jane Goodall élete képekben
1/10
Jane Goodall 1934-ben született Angliában, és már gyermekkorában az volt az álma, hogy Afrikában figyelhesse meg a vadon élő állatokat.

 

