Egy nő, aki újraírta az állatvilágról alkotott képünket – Jane Goodall életének legszebb pillanatai képekben

2025. október 1-jén, 91 éves korában elhunyt Jane Goodall, a világ legismertebb csimpánzkutatója és környezetvédelmi aktivistája. Az angol etológus több mint hat évtizeden át tanulmányozta a vadon élő csimpánzok életét a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban, és úttörő munkájával új szemléletet hozott a tudományba.

Jane Goodall munkája közben, Kaliforniában hunyt el, miközben az országot járta, hogy előadásokat tartson a környezetvédelemről.

Fotó: AFP / AFP

Hogyan változtatta meg a világot Jane Goodall áldozatos munkája?

Már fiatalon vágyott Afrikába, ahol Louis Leakey támogatásával kezdte el kutatásait, amelyek során elsőként mutatta be, hogy a csimpánzok eszközhasználatra és összetett társas kapcsolatokra képesek. 1977-ben létrehozta a Jane Goodall Intézetet, majd a Roots & Shoots programot, amely fiatalok ezreit inspirálta a természet védelmére.

Élete során fáradhatatlanul küzdött az állatok jogaiért, a fenntarthatóságért és a klímaváltozás hatásainak mérsékléséért.

Az ENSZ 2002-ben a béke hírnökévé nevezte ki, elismerve globális küldetését. Goodall nemcsak tudósként, hanem humanistaként is kiemelkedett: munkája nyomán milliók gondolkodtak el az ember és a természet kapcsolatáról. Írásaiban és előadásaiban mindig a remény és a cselekvés üzenetét közvetítette.

Halálával a világ egyik legnagyobb természetvédő hangja némult el, de öröksége tovább él intézeteiben, könyveiben és követőinek munkájában. Jane Goodall neve örökre összeforr a csimpánzokkal és az emberi felelősségvállalás gondolatával.