Ennek a 3 hónapnak a szülöttei drámai változásokon mennek keresztül még október vége előtt

A szakértők három születési hónapot tártak fel, amelyek jelentős életbeli fordulatokra és átalakító erejű horoszkópokra számíthatnak még a hónap vége előtt. Akár a közelgő újhold hatása érvényesül, akár a Neptunusz retrográd mozgása, vagy a Skorpió-időszak nyomozó természete, az asztrológusok szerint ezeknek az embereknek – születési hónapjuk és csillagjegyük alapján – lesz a legnagyobb hatással ez az időszak.

Fotó: Unplash.com (illusztráció)

Március

A márciusban születettek vagy érzékeny Halak, akik ráhangolódnak az érzelmi áramlatokra, vagy úttörő Kosok, akik eltökélten követik egyéni céljaikat. Ebben a hónapban jelentős fordulatot tapasztalnak életútjukban még a hónap vége előtt. Október 22-én a Neptunusz elhagyja a Kost, és visszahátrál a Halakba egy utolsó áthaladásra ezen vízjegyen. A következő hónapokban, egészen 2026 elejéig, a márciusban születetteknek szembe kell nézniük az önmagukra kényszerített korlátozó hiedelmekkel, illuzórikus vágyakkal és vágyálmokkal, amelyek gátolják spirituális fejlődésüket. Mielőtt az őszi időszak véget ér, sorsszerű ébresztőre számíthatnak. Fogadják el a megalapozott hitet. Űzzék el az iránytalanságot és a határok hiányát.

Október

Az októberben születettek vagy elbűvölő Mérlegek, akik híresek a harmonikus kapcsolatok kialakításának képességéről, vagy kutató természetű Skorpiók, akik mély érzelmi belátással rendelkeznek. A kozmikus energiák most mindkét jegyet reflektorfénybe helyezik. Október 13. óta a Vénusz a Mérlegben halad, és október 23-án kezdetét veszi a Skorpió időszak – ez a hónap arra ösztönzi az októberben születetteket, hogy vállalják fel a kapcsolataikban bekövetkező erőt adó változásokat. Ahhoz, hogy megtalálják a vágyott beteljesülést, komolyan kell venniük a saját belső útjukat. Fontos, hogy engedélyt adjanak maguknak arra, hogy többre vágyjanak az életben. Ne féljenek segítséget kérni szeretteiktől, vagy kifejezni érzelmi szükségleteiket. Ebben az átalakulást hozó időszakban nagy valószínűséggel megkapják a környezetüktől azt a figyelmes törődést, amire szükségük van.