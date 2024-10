6 csillagjegy, akik szakítás után is képesek barátok maradni

Nyilas

Könnyedén veszed az életet és a párkapcsolataidat, és ezt partnereid is tudják. Nem igazán rajongsz az ötletért, hogy egy személyhez legyél kötve, és igyekszel viszonylag lazán kezelni a kapcsolataidat. Amikor ezek a kapcsolatok véget érnek, általában nem a partnereddel van probléma, sokkal inkább azzal, hogy nem akarsz valami túl elköteleződőt. Ha ők is nyitottak rá, mindig szívesen maradsz barát egy exszel – különösen azért, mert sosem lehet tudni, mi történhet később az úton.

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

Ikrek

Természetes tehetséged van ahhoz, hogy kapcsolatban maradj az emberekkel, még akkor is, ha nem is szándékosan. Egy szakítás után valószínű, hogy a bejegyzéseid és üzeneteid még mindig megjelennek az exed hírcsatornájában, továbbra is interakcióba lépsz a közösségi médiájukkal, és időnként még találkoztok is. Élvezed az új élményeket, és ugyanakkor vágysz arra is, hogy megőrizd a régebbieket. Nem okoz számodra gondot elválasztani a romantikus múltadat egy potenciális új barátságtól.

Mérleg

Valószínű, hogy a szakítás után te tetted fel a kérdést: „Maradhatunk barátok?” – és ezt teljesen komolyan gondoltad. Bár lehet, hogy eleinte egy kicsit visszavonulsz, miután véget ér a kapcsolat, nem telik el sok idő, és újra felveszed a kapcsolatot, hogy létrehozz egy új köteléket. Még mindig emlékszel minden pozitív tulajdonságra, ami az exedben megvolt, és továbbra is szeretnéd, ha része lenne az életednek.

Vízöntő

Az emberek gyakran alábecsülik, milyen fontos számodra a barátság. Általában elkerülöd az emberekkel való kapcsolatokat, mert nem akarod tönkretenni a jó kapcsolatot. Azonban, ha mégis belekerülsz egy kapcsolatba, az barátságon alapul, és ha ez megromlik, arra törekszel, hogy visszatérjetek a baráti alapokhoz. Nem ritka, hogy a baráti körödben néhányan olyanok, akikkel korábban randiztál.

Halak

Nehéz számodra teljesen elszakadni azoktól, akikkel randiztál – képes vagy minden szép emléket felidézni, és gyűlölöd a gondolatot, hogy elveszíted őket. Az is megnehezíti a dolgot, hogy félsz, talán rossz döntés volt szakítani, és szereted fenntartani a kapcsolatot arra az esetre, ha a jövőben mindketten újra megpróbálnátok.