Itt a nagy júliusi pénzhoroszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek fog megvastagodni a pénztárcája napokon belül

Az asztrológusok szerint júliusban a Vénusz és az Uránusz különleges fényszögei új lehetőségeket nyitnak meg, ugyanakkor a Szaturnusz és a Neptunusz hátrálása figyelmeztet: ilyekor nem elég csak lelkesnek lenni, tervezni is muszáj. Lássuk, mit tartogat a júliusi pénzhoroszkóp a csillagjegyeknek!

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Kos

Július eleje kifejezetten jó lehetőségeket tartogat: tanulás, vizsgák, vagy üzleti utak most sokkal gördülékenyebbek lehetnek a júliusi pénzhoroszkóp szerint. Az Ikrek Vénusz és Uránusz egyszerre több szálon is beindíthat dolgokat. De vigyázz, ne vállald túl magad csak azért, mert hirtelen minden izgalmasnak tűnik! A Neptunusz és a Szaturnusz hátrálása visszaterelhet néhány korábbi elképzeléshez. Ne vedd kudarcnak, inkább finomhangolásnak – most kiderül, hogy hol kell pontosítanod.

Bika

A hónap elején kilép a jegyedből a Vénusz és az Uránusz – ez megkönnyebbülést hoz, főként anyagi téren. Most új bevételi források körvonalazódhatnak, de fontos, hogy ne kapkodj, és ne dönts érzelmi alapon! Nézd át alaposan a számokat, és csak akkor lépj, ha teljesen biztos vagy a dolgodban. A hónap végén jöhet egy konfliktus a munkád és a családod között. Érdemes elgondolkodnod, hogy valóban mások várnak-e el túl sokat, vagy te vagy túl szigorú magaddal?

Ikrek

Júliusban nyithatod a pezsgőt: Vénusz és Uránusz is belép a jegyedbe, ezzel új lehetőségeket kapsz szakmailag és anyagilag is. Kreatív ötleteid most gyorsan bevétellé válhatnak, különösen, ha mersz szokatlan utakat járni. Ne engedd, hogy a környezeted visszahúzzon a biztonságos semmittevésbe. Ha hiszel magadban, most tényleg nagyot léphetsz előre. Légy bátor, de ne feledd: az eredményességhez tervezés is kell!

Rák

Ez a te hónapod, és a szerencse melléd áll. A Jupiter segít, hogy jobban boldogulj a pénzügyekkel, vagy olyan szakmai lehetőséget találj, ami korábban elérhetetlennek tűnt. Egy régi opció újra felbukkanhat, talán most van itt az ideje megfontolni. Július 22-e után viszont érdemes nyitott szemmel járni az álláspiacon: könnyen lehet, hogy máshol jobban megbecsülnének, anyagilag is.