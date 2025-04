„A mellimplantátumaim mérgezőek lehetnek – olyan érzés, mintha egy időzített bomba ketyegne a mellkasomban”

Abby Squires úgy érzi, egy ketyegő bombával kell együtt élnie, miután megtudta, hogy mellimplantátumai mérgezőek és akár rákot is okozhatnak. A 37 éves családanya 2009-ben vetette alá magát a szépészeti beavatkozásnak, amiért 5 ezer fontot, több mint kétmillió forintot fizetett, mert nem volt önbizalma mellei kinézete és mérete miatt. Nem is volt vele semmi probléma, ám egyszer csak úgy döntött, megvizsgáltatja őket. Ekkor derült ki, hogy az a fajta implantátum, amit ő kapott toxikus, így a gyártó vissza is hívta a "terméket" és annak gyártását 2019-ben.

Rájött, mellimplantátumai mérgezhetik őt Fotó: Pixabay (illusztráció)

Kiderült ugyanis, hogy az a bizonyos implantátum fajta, amelyet Törökországban ő is kapott egy rendkívül ritka, ámde annál súlyosabb rák kialakulásához köthető. Épp ezért retteg attól, mi lesz egészségével a jövőben.

Ki tudja, lehet jövő hónapban, fél vagy épp egy év múlva "robban a bomba". Nem akarok eljutni arra a pontra, ahol már tüneteim lesznek miatta

- jelentette ki a rettegő családanya, aki szerint elkeserítő, hogy nők ezrei élnek úgy mint ő, mellimplantátummal úgy, hogy nem is tudnak valójábana veszélyekről.

Abby a betegség kialakulásától tartva úgy döntött, szeretné kicseréltetni sajátjait, ám ez 10 ezer fontba, majdnem ötmillió forintba kerülne, amire nincs pénze:

Nem tudom, hogyan tovább. Egyelőre a legjobbakban reménykedem, amíg valahogy összekaparom az összeget, hogy eltávolítsák a mostanit és újat helyezzenek be helyette. Ennek ellenére szeretném felhívni a figyelmet az egész veszélyére, hogy más ne járhasson úgy mint én

- árulta el hozzátéve, hogy épp ezért abban reménykedik, hogy egy szépségversenyt megnyerhet, amit Sussexben tartanak majd, hogy úgy mégtöbb emberhez eljusson mondanivalója.