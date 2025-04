Belehalt a kezelésbe a kétgyermekes édesanya - kiderült, orvosa engedély nélkül dolgozott

Egy fiatal édesanya tragikus halála rázta meg New Yorkot, miután egy illegális beavatkozás során életét vesztette. A 31 éves María Paz Peñaloza március 28-án egy házi körülmények között működtetett „klinikán” esett át egy fenékimplantátum-eltávolításon. A beavatkozást Felipe Hoyos-Foronda végezte, aki magát orvosnak adta ki a TikTokon, de valójában semmilyen hivatalos engedéllyel nem rendelkezett.

A beavatkozást Felipe Hoyos-Foronda végezte, aki magát orvosnak adta ki a TikTokon / Fotó: Pexels

A vádirat szerint Hoyos-Foronda lidokaint fecskendezett María testébe, amely perceken belül szívleálláshoz vezetett. Az édesanyát – aki egy hároméves kisfiú és egy csecsemő anyja volt – kritikus állapotban szállították a Mount Sinai Kórházba. Az orvosok két és fél órán keresztül küzdöttek az életéért, de hiába. Két héttel később, április 11-én agyhalottnak nyilvánították és lekapcsolták az életben tartó gépekről - írja a Mirror.

Családja csak késve értesült a történtekről. Testvére, Linney Peñaloza Cabrera megrendülten mesélte, hogy egy barátnő hívta őket azzal, hogy María mentővel kórházba került, de senki sem tudta, milyen súlyos az állapota. A család később egy adománygyűjtő kampányt indított, hogy Kolumbiából elutazhassanak New Yorkba elbúcsúzni tőle. Kérelmet nyújtottak be sürgősségi vízumra is, de az idő ellenük dolgozott.

Az ügyészség lidokainmérgezésre gyanakszik, amely a nem szakszerű alkalmazás miatt halálos dózisban került María szervezetébe. Az elkövetőt a hatóságok letartóztatták, miközben éppen Kolumbiába próbált szökni.