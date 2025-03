Nőtt a tojás ára! Tippek a tudatos vásárláshoz

Könyvajánló

Jól induljon a reggel

A Kávémonológok egy hétgyermekes, dolgozó nő egy évének hétfő és kedd reggeli kávézós, nyugalmas perceibe vezeti be az olvasót. Az 52 + 1 héten át tartó gondolatfolyam a női lét ismerős érzelmei, örömei és fájdalmai mellett nagy empátiával és humorral mutatják be egy mozaikcsalád mulatságos helyzetekben is bővelkedő mindennapjait.

Dr. Mangó Gabriella: Kávémonológok

Jaffa Kiadó, 4999 Ft