A szakember válaszol: így győzzétek le a tavaszi fáradságot

Bár már javában tart a tavasz két hónapja, az időjárás még csak mostanában kezdi el éreztetni az évszak szeszélyességét, miután két hétig megmutatta azt is, hogy milyen ha nyári meleg van az év elején. Miután azonban elkezdődik a valódi tavaszi idő, megjelennek a tavaszi fáradság jelei is. Könnyebben elfárad az ember, motiválatlannak érezheti magát, vagy éppen nehezebben megy a munka vagy a tanulás. Ha te is ilyen cipőben jársz most, akkor eláruljuk neked, hogy hogy tudsz ezen változtatni.

A tavaszi fáradság bármelyikünket elkaphatja /Fotó: Illusztráció - Pexels

Tarnai Irén dietetikus a Mindmegette gasztrobloggal osztotta meg szakértői véleményét arról, hogy mi magunk mit tehetünk meg annak érdekében, hogy elkerüljön minket a tavaszi fáradság. A szakértő szerint mindössze négy lépésre van ehhez szükségünk:

Helyes táplálkozás

Megfelelő zöldség és gyümölcs fogyasztás

Egészséges italok

Elegendő mozgás

Tarnai Irén ki is fejtette, hogy mennyi az annyi, és hogy miben változtassuk meg étkezési szokásainkat, hogy az a lehető legjobban támogassa az aktív hétköznapjainkat.

Mint minden időszakban, tavasszal is kulcsfontosságú a megelőzés. A táplálkozásunkkal és életmódunkkal sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük a tavaszi fáradtságot, illetve ha már érezzük, segítsünk megszüntetni. Az optimális étrendben minél több vitaminban és ásványi anyagban gazdag étel szerepel, és nagyon fontos a vegyes, változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás. Emellett az étkezésben ugyancsak hangsúlyos a mértéktartás és a fokozatosság

- kezdte beszámolóját a szakértő. Nézzük meg, hogy konkrétan milyen ételeket és italokat ajánlj a dietetikus.

Tavasz közepére végre megtelnek a piacok primőr zöldségekkel és gyümölcsökkel – töltsük fel velük a szervezetünket! Tízóraira vagy uzsonnára is beilleszthetünk az étrendünkbe kisebb darabokra vágott zöldségeket. A nyers zöldségek mellett iktassunk az étrendünkbe fermentált élelmiszereket is, amelyek jó hatással vannak a bélflórára és a gyomor működésére. A savanyú káposzta továbbra is könnyen beszerezhető, 10-15 dkg-nyi kitűnő C-vitamin-forrás

- tette hozzá Tarnai Irén, aki rámutatott, hogy ha eddig nem próbáluk még ki a csírák fogyasztását, itt az idő. Ezek ugyanis könnyen emészthetőek, és segítik is az anyagcserét, magas a vitamin-, ásványianyag- és antioxidánstartalmuk. Emellett pedig erősítik az immunrendszert. A rost fogyasztás fontosságát talán már le se kellene írnunk, ezek egyes típusai hatásos gyulladáscsökkentők például, ezen felül iktassuk be a hétköznapjainkba az omega-3 zsírsavak fogyasztását is.

Lássuk, hogy az italok terén mit javasol a szakember

Az ételek mellett az italok helyes megválasztásával is tehetünk a fáradtság ellen. Remek frissítők például a különféle zöldségekből és gyümölcsökből készülő smoothie-k és turmixok. Ha fáradtnak, álmosnak érezzük magunkat, ne a kávé után nyúljunk automatikusan, egy jó nagy pohár víz elfogyasztásával ugyanazt a frissítő hatást érhetjük el, mint egy csésze feketével – mutat rá a szakember. Utóbbival ráadásul segítjük a megfelelő folyadékbevitelt is. Igyunk napközben sokat, a víz alternatívájaként kortyolgassunk rendszeresen teát vagy cukormentes limonádét.

- árulta el a szakember.

A mozgás elengedhetetlen része az egészséges életmódnak

Bár már évtizedek óta köztudott, hogy a hobbisportnak csak pozitív hatásai vannak minden korosztály számára, még mindig vannak emberek, akik nem használják ki ezt megfelelően. Pedig a rendszeres mozgás elvitathatatlan pozitív hatást gyakorol a szervezetre. A tavaszi fáradság elleni harcban pedig segít abban is, hogy pihentetőbbet aludjunk. A rendszeres testmozgás és a szabadban töltött idő ugyanis még mélyebb és pihentetőbb alvást is fog eredményezni számunkra, ami pedig érthető okokból a fáradságunkat is elűzi.

Ami a mozgást illeti: töltsünk minél több időt a szabad levegőn és napfürdőzzünk – a napfény egyfelől szükséges a D-vitamin-termeléshez, másrészt jó hatással van a hangulatunkra és az alvásunkra is. Igyekezzünk megmozdulni munkaidőben is, ami – ha nem vittük magunkkal otthonról ételt – akár jelenthet egy szabad levegőn tett sétát az ebéd beszerzése céljából. Hetente 150-180 perc sétával a friss levegőn már sokat tehetünk a fáradtság leküzdéséért. Hétvégente tegyünk rövidebb túrákat a természetben, a madárcsicsergős kirándulások a lelkünket is feltöltik, és javítják a közérzetünket

– zárta sorait Tarnai Irén.