Kos havába léptünk: ez a 4 csillagjegy örülhet!

Március 20-án a Nap belép a zodiákus első jegyébe, a Kosba, amivel kezdetét veszi az asztrológiai újév. 4 csillagjegynek ez a periódus igazán szerencsés lesz, és új fejezetet nyitnak az életükben. Kos hava horoszkópját az Astronet készítette el.

Kos

A Nap rövidesen belép a jegyedbe, és beragyogja a következő időszakot. Most igazán elemedben érezheted magad, és maximálisan ki tudod használni a lehetőségeket, amikből most sok adódik. Olyan ajtók nyílnak meg előtted a Kos havában, melyeket eddig zárva találtál. Ha volt korábban bármilyen terved, amiről letettél, érdemes most újra elővenni, leporolni, és belevágni a megvalósításba. A szerelemben is nagyon kedvező időszak ez a számodra, nehéz most ellenállni erőteljes kisugárzásodnak.

Oroszlán

A Tűz elem szülötte vagy, így igazán kedvez neked ez a tüzes, Mars bolygó által uralt energia. Úgy fogod érezni, hogy a ködös, bizonytalan Halak periódus után valóságos megváltást jelent ez az időszak, amikor minden határozott körvonalat nyer. Az élet feltesz neked néhány fontos kérdést: elég elkötelezett vagy-e a jelenlegi párkapcsolatodban/munkádban/kihívásaidban? Bízz magadban, jó válaszokat fogsz adni, az élet pedig megjutalmaz érte!

Bak

Hatalmas energiáid vannak, de gyakran „jégbe zárva”, mert nehezen fejezed ki az érzéseidet, és mindig a racionális érvekre hagyatkozol. A tüzes Kos jegyébe lépő Nap felszabadítja energiáidat, innentől könnyebben elengeded magad, és bízol az intuíciódban. A következő időszak nagyon szenvedélyesen alakul számodra, és ha szingli vagy, hozhat egy szerelmet, ami mindent felforgat az életedben. De most ezt nem is fogod bánni…

Vízöntő

Igazi egyéniség vagy, nagyon jó meglátásokkal és olyan elképzelésekkel, amik felszabadítólag hatnak másokra, mégis, gyakran a háttérbe húzódsz, vagy kényszerülsz… A Kos jegyébe lépő Nap megtanít arra, hogyan mutathatod meg magad a világnak! Megtanulsz ragyogni, biztos, hogy ez egy kirobbanó időszak lesz számodra. Élj a lehetőségekkel, amik most nyílnak meg előtted magánéleti és munka vonalon egyaránt.