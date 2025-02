Szegedi Erika főboszorkány megsúgta, ezeket a csillagjegyeket kerülik el a betegségek

Bika

Élete során hajlamos a feladásra, és a depresszióra. A teste hiába egészséges, ha legbelül a lelkét gyötri a fájdalom, ami hosszútávon az egészségére is ki fog hatni.

Rák

Sosem megy el orvoshoz, inkább a házi praktikákat részesíti előnyben. Most azonban kérje szakember segítségét, különben komoly baja származhat belőle.

Mérleg

Leginkább csak saját magának tud ártani. Nagyon félti az egészségét, és odafigyel a táplálkozásra is, de a diétát hajlamos túlzásba vinni, és ebből komoly problémái származhatnak.

Skorpió

Az egyik legszívósabb csillagjegy, a jég hátán is megél. De most neki is oda kell figyelnie, mert sajnos most a tüdejével komoly problémái lesznek.

Nyilas

Fogyasszon több zöldséget és fektessen nagyobb hangsúlyt az egészséges táplálkozásra, különben nem csak a gyomrával lesznek nagyobb problémái, hanem jelentős túlsúlyra is szert tehet.

Ikrek

Nagyon szerencsés lesz, hiszen minden betegség elkerüli. De azért ne feszegesse a saját határait, mert a felelőtlenséget hosszabb távon megbosszulja a szervezete.

Bak

Hiába ön az örökös túlélő, most a kártyalapok nagyobb orvosi beavatkozásra hívják fel a figyelmet.

Vízöntő

A szerencsés kivételek egyike, akit a következő időszakban minden nyavalya messze elkerül.

Halak

Kerülje a társaságot, mert könnyen elkaphatja az influenzát! Ha van rá lehetősége, akkor dolgozzon otthonról.