Januári pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek fognak jól járni

Mérleg

A hónap eleje egyáltalán nem könnyű. Akadályok nincsenek, de nagyon lehetőségek se. Február 19-én viszont a Nap belép a Vízöntőbe, és innentől megnyílnak az ajtók előtted. Pénzügyekben jó hír várható.

Skorpió

Uralkodó bolygód, a Mars visszalép a Rákba, ami viszont neked nagyon kedvező előjel. Ez most lefékez, de talán épp így késztet megfontoltságra. Erre erősít rá aztán a Bakba lépő Merkúr, ami egyenlő a szuper hatékonysággal. Fellendíti a pénzügyeidet, ha a hónap második felében kötsz megállapodást.

Nyilas

Bár a Mars még retrográd, mégis több területen véget ér az egy helyben toporgás. A Merkúr Bakba lépése téged nagyon erősít. Fogadd el, hogy amin nem tudsz változtatni, az nem a te kompetenciád! Azt nézd inkább, merre várnak a nyitott kapuk.

Bak

A jegyedbe lép a Merkúr, ami a kereskedelem és kommunikáció bolygója, ez sikeressé tesz, bármibe is fogsz, és ennek bizony most pénzben mérik az értékét. Fellendülnek az anyagi ügyeid, jó hírt, plusz pénzt kaphatsz.

Vízöntő

Úgy érzed, mást sem csinálsz egy ideje, mint türelmes vagy. Most végre számíthatsz kézzel fogható eredményre, a Nap 19-én a jegyedbe lép, és mindenben sikert ígér. Persze maga a folyamat lassú, de pénzügyi emelkedést jelez. Szóval továbbra is jó lenne, ha gyakorolnád a türelmet, de végre már bizonyítékát is látod, hogy jó úton jársz.

Halak

A Vénusz, a pénz és a kis szerencse bolygója január 2-tól a jegyedben jár. Biztosan meg fogod tapasztalni az erejét! Szerencsét hoz a pénzügyekben, plusz pénz és nyeremény is lehetséges. Most érdemes kihasználni a lehetőségeket, mert az első hónapot 2025-ben igencsak elégedetten zárhatod.